Acidente na BR 101 deixa cinco feridos em Linhares

Um veículo caiu de um barranco às margens da BR 101 em Linhares, no Norte do Estado, e deixou cinco pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 22 horas da noite de domingo (04), na linha verde do bairro Lagoa do Meio.
A PRF não informou quem teria provocado o acidente, envolvendo um veículo modelo Siena e um Ford Fiesta. O condutor do veículo Siena, onde estavam cinco pessoas saiu da pista e ficou atravessado em um barranco.
Os militares do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento às vítimas e elas foram encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O hospital não informou o estado de saúde das vítimas.