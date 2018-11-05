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Acidente na BR 101 deixa cinco feridos em Linhares

As cinco vítimas que estavam no veículo foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL)

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 20:04
O veículo ficou agarrado em um barranco às margens da BR 101, em Linhares Crédito: Internauta
Um veículo caiu de um barranco às margens da BR 101 em Linhares, no Norte do Estado, e deixou cinco pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 22 horas da noite de domingo (04), na linha verde do bairro Lagoa do Meio.
A PRF não informou quem teria provocado o acidente, envolvendo um veículo modelo Siena e um Ford Fiesta. O condutor do veículo Siena, onde estavam cinco pessoas saiu da pista e ficou atravessado em um barranco.  
Os militares do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento às vítimas e elas foram encaminhadas com ferimentos leves ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O hospital não informou o estado de saúde das vítimas.

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