Acidente grave deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Sooretama

Um grave acidente na BR 101, em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu por volta das 9h40 desta quinta-feira (23), no quilômetro 103 da rodovia que fica próximo da Reserva Biológica de Sooretama.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma Hilux SW4 e um Pálio que colidiram frontalmente. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sendo uma delas em estado grave.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram ao local para atender a ocorrência.
O trânsito precisou ser parcialmente interditado, mas o fluxo de veículos seguiu pelo acostamento. Por volta das 11h50, o trânsito foi completamente liberado.