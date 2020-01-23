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Acidente grave deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Sooretama

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), a colisão envolveu uma Hilux SW4 e um Pálio no quilômetro 103 da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 14:04

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 14:04

O acidente aconteceu por volta das 9h40 desta quinta-feira (23), em Sooretama Crédito: Foto leitor
Um grave acidente na BR 101, em Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu por volta das 9h40 desta quinta-feira (23), no quilômetro 103 da rodovia que fica próximo da Reserva Biológica de Sooretama.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma Hilux SW4 e um Pálio que colidiram frontalmente. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sendo uma delas em estado grave.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram ao local para atender a ocorrência.

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