Um acidente entre um ônibus e um carro, no km 4 da BR 101, em Pedro Canário, próximo à divisa do Espírito Santo com a Bahia, matou duas pessoas e deixou outras 29 feridas no início da manhã desta sexta-feira (17). A colisão aconteceu por volta de 5h40.
Duas pessoas que estavam no carro, um Fiat Uno, morreram no local. O motorista do veículo foi identificado como José Roberto Leopoldo dos Santos, e o carona como Deniz Batista. Os passageiros do Fiat Uno seriam moradores de Pinheiros e seguiam para Teixeira de Freitas. Após a colisão, o ônibus caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O ônibus com trabalhadores rurais seguia da Bahia para Pinheiros e carregava 42 passageiros.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, dos 42 passageiros do ônibus, 23 foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Por volta das 16 horas, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que 29 pacientes deram entrada no hospital. Destes, 27 já receberam alta, e duas pessoas permanecem internadas. Médicos que estavam de folga foram chamados para atender os feridos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Uno teria causado o acidente. Todos os passageiros do carro estavam dormindo no momento da colisão. A suspeita é de que o motorista também teria dormido, perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão, atingindo o pneu o ônibus.
Foram acionadas viaturas e ambulâncias da Eco101 para sinalização da pista e atendimento da ocorrência. A PRF, o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil também foram acionados.
Após o trabalho da perícia da Polícia Civil e a retirada dos veículos, a pista no local foi liberada, por volta das 13h30.
Acidente entre carro e ônibus deixa mortos na BR 101, em Pedro Canário