Acidente entre carro e caminhão deixa feridos no interior de Linhares

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na estrada que liga Perobas à Regência, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Foi na noite de domingo (12).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram a colisão entre os dois veículos. No local, a equipe de resgate constatou que havia cinco vítimas. Duas estavam no carro e três no caminhão.
As vítimas do veículo de passeio foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL), já as demais pela ambulância municipal. Segundo os bombeiros, ninguém teve ferimentos graves.
POLÍCIA CIVIL INVESTIGA ACIDENTE
O motorista do caminhão afirmou em entrevista para TV Gazeta Norte que o condutor do automóvel perdeu o controle, invadiu a contramão e acabou batendo no caminhão que vinha no sentido contrário. O caminhoneiro contou ainda, que o homem que dirigia o carro fugiu do local depois da batida.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração na Delegacia de Infrações Penais de Linhares, e que outros detalhes não serão divulgados para preservar a investigação. Procurada, a polícia militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.