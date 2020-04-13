Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Acidente entre carro e caminhão deixa feridos no interior de Linhares

O acidente ocorreu na noite de domingo (12),  na estrada que liga Perobas à Regência. A Polícia Civil investiga o caso.
Redação de A Gazeta

13 abr 2020 às 17:38

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 17:38

Acidente entre carro e caminhão é registrado no interior de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte
Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na estrada que liga Perobas à Regência, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Foi na noite de domingo (12).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram a colisão entre os dois veículos. No local, a equipe de resgate constatou que havia cinco vítimas. Duas estavam no carro e três no caminhão.

As vítimas do veículo de passeio foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL), já as demais pela ambulância municipal. Segundo os bombeiros, ninguém teve ferimentos graves. 

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA ACIDENTE 

O motorista do caminhão afirmou em entrevista para TV Gazeta Norte que o condutor do automóvel perdeu o controle, invadiu a contramão e acabou batendo no caminhão que vinha no sentido contrário. O caminhoneiro contou ainda, que o homem que dirigia o carro fugiu do local depois da batida.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração na Delegacia de Infrações Penais de Linhares, e que outros detalhes não serão divulgados para preservar a investigação. Procurada, a polícia militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados