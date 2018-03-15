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Extremo Norte do ES

Acidente de moto deixa um morto em Pedro Canário

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (14), na rodovia que liga Pedro Canário ao distrito de Floresta do Sul

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:56
O condutor foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação
Um jovem de 18 anos morreu e um homem de 27 ficou gravemente ferido em um acidente de moto na rodovia que liga Pedro Canário ao distrito de Floresta do Sul, Extremo Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (14).
Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que o homem conduzia normalmente sua moto Yamaha Factor no sentido Pedro Canário - Floresta do Sul. Ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo e caiu no asfalto.
O condutor foi socorrido por populares para o Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário. Após receber o primeiro atendimento médico, foi transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, com suspeita de traumatismo craniano. O jovem estava na garupa e morreu no local.
A PM informou que a moto tinha restrição de furto. O veículo foi apreendido e levado para o pátio da Companhia da PM de Pedro Canário, à disposição da Polícia Civil. As vítimas não tiveram a identidade divulgada.
 

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