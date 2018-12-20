600 residências do Minha Casa Minha Vida serão entregues em Linhares

Casas do Residencial Rio Doce, em Linhares, serão entregues após oito anos de obras e polêmicas Crédito: Secom/Jader Júnior

Depois de oito anos de obras e de espera, 609 casas do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares , serão entregues para as famílias contempladas nesta sexta-feira (21). Os imóveis, que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, começaram a ser construídos em 2010 e estavam prontos desde 2012, mas faltavam água encanada e rede de esgoto. Um ano depois, a construção foi atingida por uma cheia do Rio Doce. A obra foi financiada pela Caixa Econômica Federal.

Segundo a Prefeitura de Linhares, os moradores passaram por uma seleção onde tiveram que comprovar renda mensal de até R$ 1.600 e requisitos como não possuir imóveis para conseguir realizar o sonho da casa própria. Cada unidade tem 38 metros quadrados e possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

O residencial está localizado na Rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga. A inauguração acontece nesta sexta-feira, com a presença do prefeito Guerino Zanon e do governador Paulo Hartung.

POLÊMICAS

Até ser entregue à população, o condomínio passou por diversas polêmicas . Os residenciais Rio Doce e Mata do Cacau, com um total de 1.517 unidades habitacionais, foram construídos em um terreno no bairro Aviso que pertencia ao ex-prefeito de Linhares Nozinho Corrêa. A obra foi contratada em 2010 por R$ 62 milhões e tinha 15 meses de prazo de conclusão.

Em 2012, a obra foi embargada pela Justiça, que afirmou que a área não poderia ser loteada. Após um alagamento no mesmo ano, que poderia comprometer a estrutura das casas, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) moveu uma ação civil pública contra Nozinho, a construtora e o engenheiro responsável pela obra.

Em 2013, com as fortes chuvas que atingiram o Estado no final do ano, uma nova enchente atingiu o local. A construtora e o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) apontaram que a construção de diques seria a solução para acabar com os alagamentos nos dois residenciais, que ficam próximos ao Rio Doce.

PROCESSOS

Em novembro do ano passado, o MPES pediu à empresa responsável pela construção das casas uma comprovação de que foi concluída a obra dos diques. Em junho deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) encontrou diversos erros no laudo do terreno após uma perícia. Em julho deste ano, uma reportagem veiculada no Fantástico, da TV Globo, mostrou que os residenciais estavam tomados pelo mato e as casas se degradavam com o passar dos anos.

Já em setembro deste ano, o MPF ajuizou duas ações civis públicas contra a Caixa Econômica Federal, construtoras e os responsáveis pela construção dos residenciais, por conta de prejuízos causados por problemas de alagamentos no terreno e atraso de quase sete anos na entrega dos imóveis aos proprietários.

A situação é mais complicada no Residencial Mata do Cacau. Ainda faltam concluir 15% das obras, com previsão de entrega no ano que vem, quase 10 anos depois do início da construção.

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