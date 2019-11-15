O trecho da BR 262 , entre os quilômetros 22 e 38 entre Domingos Martins, na altura de Vista Linda e Viana Sede, pode ser liberado ainda na tarde desta sexta-feira (15). A informação é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe. "Nós tínhamos a expectativa inicial de que essa liberação demoraria até três dias, mas trabalhamos durante a noite e conseguimos fazer a limpeza da rodovia", afirmou o superintendente.
Nesta sexta, o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes publicou que o secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, criticou a interdição de três dias da BR 262 pelo Dnit-ESA notícia da interrupção da BR 262 por três dias precisa ser revista, escreveu Uliana nas redes sociais.
Trecho interditado da BR 262 pode ser liberado ainda nesta sexta, diz Dnit
Segundo ele, o fechamento da rodovia federal vai causar impactos negativos na economia e no turismo da região. É preciso considerar a realidade da região para não inviabilizar a economia, eventos e a vida das pessoas, capixabas ou turistas. Apelamos ao Dnit para dialogar conosco e com as lideranças para analisar melhor essa drástica opção, destacou.
Em conversa com a coluna nesta manhã (11), Uliana disse que o Convention Bureau das Montanhas já pediu formalmente ao Dnit-ES que reconsidere o prazo de três dias de interdição da BR 262. A ideia é pedir para fazer o necessário, mas reduzir o tempo. São muitos os impactados [com a interdição], alerta o secretário de Turismo.
O empresário Valdeir China, que tem um complexo hoteleiro e de lazer nas montanhas também reclamou do fechamento da BR. Não podemos alarmar o povo. A pista poderia ser limpa nesta sexta (15). Fechar a rodovia por três dias assusta a população. Temos que trabalhar, disse.