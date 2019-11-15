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Deslizamento

Trecho interditado da BR 262 pode ser liberado ainda nesta sexta, diz Dnit

A informação é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 13:45

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 13:45

Trecho da BR 262 onde aconteceu o deslizamento Crédito: Divulgação/PRF
trecho da BR 262 , entre os quilômetros 22 e 38  entre Domingos Martins, na altura de Vista Linda e Viana Sede, pode ser liberado ainda na tarde desta sexta-feira (15). A informação é do  superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe. "Nós tínhamos a expectativa inicial de que essa liberação demoraria até três dias, mas  trabalhamos durante a noite e conseguimos fazer a limpeza da rodovia", afirmou o superintendente.

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Nesta sexta, o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes publicou que o secretário estadual de Turismo, Dorval Uliana, criticou a interdição de três dias da BR 262 pelo Dnit-ESA notícia da interrupção da BR 262 por três dias precisa ser revista, escreveu Uliana nas redes sociais.
Trecho interditado da BR 262 pode ser liberado ainda nesta sexta, diz Dnit
Segundo ele, o fechamento da rodovia federal vai causar impactos negativos na economia e no turismo da região. É preciso considerar a realidade da região para não inviabilizar a economia, eventos e a vida das pessoas, capixabas ou turistas. Apelamos ao Dnit para dialogar conosco e com as lideranças para analisar melhor essa drástica opção, destacou.
Em conversa com a coluna nesta manhã (11), Uliana disse que o Convention Bureau das Montanhas já pediu formalmente ao Dnit-ES que reconsidere o prazo de três dias de interdição da BR 262. A ideia é pedir para fazer o necessário, mas reduzir o tempo. São muitos os impactados [com a interdição], alerta o secretário de Turismo.
O empresário Valdeir China, que tem um complexo hoteleiro e de lazer nas montanhas também reclamou do fechamento da BR. Não podemos alarmar o povo. A pista poderia ser limpa nesta sexta (15). Fechar a rodovia por três dias assusta a população. Temos que trabalhar, disse.

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