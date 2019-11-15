Trecho da BR 262 onde aconteceu o deslizamento Crédito: Divulgação/PRF

trecho da BR 262 , entre os quilômetros 22 e 38  entre Domingos Martins, na altura de Vista Linda e Viana Sede, pode ser liberado ainda na tarde desta sexta-feira (15). A informação é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Romeu Scheibe. "Nós tínhamos a expectativa inicial de que essa liberação demoraria até três dias, mas trabalhamos durante a noite e conseguimos fazer a limpeza da rodovia", afirmou o superintendente.

Your browser does not support the audio element. Trecho interditado da BR 262 pode ser liberado ainda nesta sexta, diz Dnit

Segundo ele, o fechamento da rodovia federal vai causar impactos negativos na economia e no turismo da região. É preciso considerar a realidade da região para não inviabilizar a economia, eventos e a vida das pessoas, capixabas ou turistas. Apelamos ao Dnit para dialogar conosco e com as lideranças para analisar melhor essa drástica opção, destacou.

Em conversa com a coluna nesta manhã (11), Uliana disse que o Convention Bureau das Montanhas já pediu formalmente ao Dnit-ES que reconsidere o prazo de três dias de interdição da BR 262. A ideia é pedir para fazer o necessário, mas reduzir o tempo. São muitos os impactados [com a interdição], alerta o secretário de Turismo.