Santa Teresa arrasta milhares de foliões ao ritmo de marchinhas

Carnaval de Marchinhas em Santa Teresa Crédito: Prefeitura Municipal de Santa Teresa/Divulgação

Embalada ao som de marchinhas, Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, promove um dos melhores carnavais de rua do interior capixaba. O Carnaval de Marchinhas está garantindo aos foliões um misto de tranquilidade, já característico da cidade, com os ritmos da folia de antigamente.

Nos quatro dias de festa uma banda toca as melhores marchinhas pelas ruas da cidade. A concentração é sempre na tradicional Rua do Lazer, às 17h. Em seguida, a festa segue até a Praça Augusto Ruschi. O cortejo é acompanhado por milhares de foliões que aproveitam o carnaval para caprichar nas fantasias.

A professora Nayara Castro conta que é a primeira vez que participa do carnaval na cidade e já espera voltar. Eu escolhi Santa Teresa para passar o carnaval em família e ter um feriado mais tranquilo, mas também ter uma certa animação com as marchinhas. E aqui eu consigo mesclar as duas coisas, destacou.

Esse regaste das marchinhas no carnaval de Santa Teresa começou há cinco anos. O evento é organizado pelos comerciantes da Rua do Lazer e conta com parceria da prefeitura do município.