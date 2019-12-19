Santa Leopoldina recebe feira de empreendedorismo e inovação

A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas e também nas agroindústrias. O município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado vai receber a 1ª Semana do Empreendedorismo e Inovação. A feira acontece de quinta-feira (19) a sábado (21), no Ginásio de Esportes, no centro da cidade. A entrada será gratuita.
O evento é uma realização do Sebrae e está sendo organização pelo Instituo Brasileiro de Inovação (IBI). Conta ainda com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), da CDL e da prefeitura de Santa Leopoldina.
Expositores locais do artesanato, da agroindústria, da alimentação, da educação, além de inventores e inovadores e atrações musicais estarão presentes no evento. A expectativa é que a feira receba cerca de 3 mil visitantes, entre moradores e turistas.
PROGRAMAÇÃO DA FEIRA
- Data: 19 a 21 de dezembro
- Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina
Quinta-feira (19)
- 19 h - Abertura Oficial da Feira com apresentações culturais, Santa Leopoldina "Capital das Etnias" e homenagens
- 21 h - Show musical com "Welton Vieira"
- 18 h - Abertura dos estandes e praça de alimentação
- 20 h - Show de humor com Xurupita
- 21 h - Show Musical com Rayanderson & Cia
- 16 h - Abertura dos estandes
- 18 h - Abertura da Praça de Alimentação
- 19 h - Início do 5º Natal das Crianças do Grupo Quintaneja
- 22 h - Show musical com Alma di Vanera