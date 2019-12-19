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Desenvolvimento

Santa Leopoldina recebe feira de empreendedorismo e inovação

Evento gratuito, que ocorre no ginásio da cidade nesta quinta-feira (18) e vai até sábado (21). Veja a  programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 15:31

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 15:31

Rua de Santa Leopoldina Crédito: Edson Chagas
A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas e também nas agroindústrias. O município de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado vai receber a 1ª Semana do Empreendedorismo e Inovação. A feira acontece de quinta-feira (19) a sábado (21), no Ginásio de Esportes, no centro da cidade. A entrada será gratuita.
O evento é uma realização do Sebrae e está sendo organização pelo Instituo Brasileiro de Inovação (IBI). Conta ainda com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), da CDL e da prefeitura de Santa Leopoldina.

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Expositores locais do artesanato, da agroindústria, da alimentação, da educação, além de inventores e inovadores e atrações musicais estarão presentes no evento. A expectativa é que a feira receba cerca de 3 mil visitantes, entre moradores e turistas. 

PROGRAMAÇÃO DA FEIRA

  • Data: 19 a 21 de dezembro 
  • Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina 
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (19) 
  • 19 h - Abertura Oficial da Feira com apresentações culturais, Santa Leopoldina "Capital das Etnias" e homenagens 
  • 21 h - Show musical com "Welton Vieira" 
Sexta-feira (20) 
  • 18 h - Abertura dos estandes e praça de alimentação 
  • 20 h - Show de humor com Xurupita
  • 21 h - Show Musical com Rayanderson & Cia
Sábado (21) 
  • 16 h - Abertura dos estandes 
  • 18 h - Abertura da Praça de Alimentação 
  • 19 h - Início do 5º Natal das Crianças do Grupo Quintaneja 
  • 22 h - Show musical com Alma di Vanera

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