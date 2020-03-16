Prefeitura de Santa Teresa registra um caso suspeito de coronavírus

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa afirmou nesta segunda-feira (16) que há a investigação de um caso suspeito de coronavírus na cidade, que fica na Região Serrana do Espírito Santo. Em ofício, o órgão informou que o caso está sendo monitorado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica e serviço de Atenção Primária à Saúde, e teve amostras coletadas para análise laboratorial pelo Laboratório Central do Espírito Santo.
"Informamos também que todas as medidas tomadas por esta secretaria estão seguindo diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, seguindo as orientações de acordo com o perfil epidemiológico atual. Dados oficiais serão repassados por meio de canais oficiais de comunicação, portanto pedimos à população para não compartilhar informações de fontes não confiáveis, a fim de evitar dispersão de informações falsas", diz o comunicado.