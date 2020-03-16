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Investigação

Prefeitura de Santa Teresa registra um caso suspeito de coronavírus

Em ofício, o órgão informou que o caso está sendo monitorado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica e serviço de Atenção Primária à Saúde

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:38
Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa afirmou nesta segunda-feira (16) que há a investigação de um caso suspeito de coronavírus na cidade, que fica na Região Serrana do Espírito Santo. Em ofício, o órgão informou que o caso está sendo monitorado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica e serviço de Atenção Primária à Saúde, e teve amostras coletadas para análise laboratorial pelo Laboratório Central do Espírito Santo.
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"Informamos também que todas as medidas tomadas por esta secretaria estão seguindo diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, seguindo as orientações de acordo com o perfil epidemiológico atual. Dados oficiais serão repassados por meio de canais oficiais de comunicação, portanto pedimos à população para não compartilhar informações de fontes não confiáveis, a fim de evitar dispersão de informações falsas", diz o comunicado.

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