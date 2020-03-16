Prefeitura de Santa Teresa registra um caso suspeito de coronavírus

"Informamos também que todas as medidas tomadas por esta secretaria estão seguindo diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, seguindo as orientações de acordo com o perfil epidemiológico atual. Dados oficiais serão repassados por meio de canais oficiais de comunicação, portanto pedimos à população para não compartilhar informações de fontes não confiáveis, a fim de evitar dispersão de informações falsas", diz o comunicado.