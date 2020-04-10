Mulher é acolhida com filhas e mãe idosa em abrigo de Santa Leopoldina

Uma mulher foi acolhida em um abrigo, junto com as duas filhas e a mãe idosa, após uma das meninas supostamente sofrer um estupro pelo próprio pai em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9).
A reportagem de A Gazeta recebeu inúmeras mensagens de pessoas pedindo ajuda para a família, que estava sem lugar para ir e acabou ficando debaixo da marquise de uma casa abandonada. A mulher usou uma rede social para pedir socorro.
De acordo com a Secretaria de Ação Social, a família se encontrava em vulnerabilidade social. Elas foram acolhidas por assistentes sociais do Centro Especializado de Referência de Assistência Social (Creas) e conselheiras tutelares, sendo encaminhadas a um abrigo provisório, onde devem permanecer nos próximos dias.
"Além da acolhida técnica, a família também recebeu alimentação e roupas. Desde que foi acionada para o atendimento a Secretaria Municipal de Ação Social adotou todas as medidas para garantir a segurança e o bem-estar da família"
O órgão disse ainda que a mãe fez um boletim unificado junto à polícia daquela região. "É importante destacar que Santa Leopoldina não tem registro de famílias em situação de rua e que sempre que há ocorrências atende as demandas de forma imediata", finalizou a secretaria.