Mulher é acolhida com filhas e mãe idosa em abrigo de Santa Leopoldina

Rua de Santa Leopoldina Crédito: Edson Chagas

Uma mulher foi acolhida em um abrigo, junto com as duas filhas e a mãe idosa, após uma das meninas supostamente sofrer um estupro pelo próprio pai em Santa Leopoldina , Região Serrana do Espírito Santo , nesta quinta-feira (9).

A reportagem de A Gazeta recebeu inúmeras mensagens de pessoas pedindo ajuda para a família, que estava sem lugar para ir e acabou ficando debaixo da marquise de uma casa abandonada. A mulher usou uma rede social para pedir socorro.

A moradora de Santa Leopoldina usou o Facebook para pedir ajuda aos amigos nesta quinta-feira (9) Crédito: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Ação Social, a família se encontrava em vulnerabilidade social. Elas foram acolhidas por assistentes sociais do Centro Especializado de Referência de Assistência Social (Creas) e conselheiras tutelares, sendo encaminhadas a um abrigo provisório, onde devem permanecer nos próximos dias.

"Além da acolhida técnica, a família também recebeu alimentação e roupas. Desde que foi acionada para o atendimento a Secretaria Municipal de Ação Social adotou todas as medidas para garantir a segurança e o bem-estar da família" Secretaria de Ação Social - Santa Leopoldina