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Região Serrana

Mulher é acolhida com filhas e mãe idosa em abrigo de Santa Leopoldina

Família ficou desamparada após a mulher decidir sair de casa; ela relatou que uma das filhas teria sido estuprada pelo próprio pai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 22:06

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 22:06

17/09/2010 - ES - Santa Leopoldina - Rua de Santa Leopoldina - Editoria: Política - Foto: Edson Chagas - GZ
Rua de Santa Leopoldina Crédito: Edson Chagas
Uma mulher foi acolhida em um abrigo, junto com as duas filhas e a mãe idosa, após uma das meninas supostamente sofrer um estupro pelo próprio pai em Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9).
A reportagem de A Gazeta recebeu inúmeras mensagens de pessoas pedindo ajuda para a família, que estava sem lugar para ir e acabou ficando debaixo da marquise de uma casa abandonada. A mulher usou uma rede social para pedir socorro.
A moradora de Santa Leopoldina usou o Facebook para pedir ajuda aos amigos nesta quinta-feira (9)
A moradora de Santa Leopoldina usou o Facebook para pedir ajuda aos amigos nesta quinta-feira (9) Crédito: Reprodução
De acordo com a Secretaria de Ação Social, a família se encontrava em vulnerabilidade social. Elas foram acolhidas por assistentes sociais do Centro Especializado de Referência de Assistência Social (Creas) e conselheiras tutelares, sendo encaminhadas a um abrigo provisório, onde devem permanecer nos próximos dias.
"Além da acolhida técnica, a família também recebeu alimentação e roupas. Desde que foi acionada para o atendimento a Secretaria Municipal de Ação Social adotou todas as medidas para garantir a segurança e o bem-estar da família"
Secretaria de Ação Social - Santa Leopoldina
O órgão disse ainda que a mãe fez um boletim unificado junto à polícia daquela região. "É importante destacar que Santa Leopoldina não tem registro de famílias em situação de rua e que sempre que há ocorrências atende as demandas de forma imediata", finalizou a secretaria.

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