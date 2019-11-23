Cartões da Loteria da Caixa Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Morador de Santa Leopoldina ganha R$ 638 mil na Lotofácil

Ainda se recuperando das chuvas que castigaram a cidade nos últimos dias, pelo menos um morador de Santa Leopoldina tem motivos para abrir um sorriso fácil no rosto. É que uma aposta da cidade foi contemplada no sorteio da Lotofácil realizado na noite desta sexta-feira (22).

O sortudo acertou 15 dezenas e vai levar para casa R$ 638.030,92. Outros três apostadores também vão colocar no bolso a mesma quantia cada um. Eles são de Minas Gerais (um apostador) e São Paulo (dois apostadores).

Os número sorteados foram: 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25.