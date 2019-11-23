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Sortudo

Morador de Santa Leopoldina ganha R$ 638 mil na Lotofácil

Apostador acertou as 15 dezenas e levou mais de R$ 638 mil para casa. Outros três apostadores também faturam a mesma quantia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 23:16

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 23:16

Cartões da Loteria da Caixa Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Morador de Santa Leopoldina ganha R$ 638 mil na Lotofácil
Ainda se recuperando das chuvas que castigaram a cidade nos últimos dias, pelo menos um morador de Santa Leopoldina tem motivos para abrir um sorriso fácil no rosto. É que uma aposta da cidade foi contemplada no sorteio da Lotofácil realizado na noite desta sexta-feira (22).
O sortudo acertou 15 dezenas e vai levar para casa R$ 638.030,92. Outros três apostadores também vão colocar no bolso a mesma quantia cada um. Eles são de Minas Gerais (um apostador) e São Paulo (dois apostadores).
Os número sorteados foram: 02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25.
Se para você não deu as 15 dezenas, confere aí no seu jogo: quem sabe não acertou menos números e ainda pode levar para casa uma graninha para passar o final de ano?!

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