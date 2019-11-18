Mãe soterrada em Santa Leopoldina deve ter alta e filho segue na UTI

ATUALIZAÇÃO: No início da noite desta segunda-feira (18), após publicação desta matéria, o pequeno Lorenzo Caus, de 6 anos, morreu. O óbito foi confirmado por familiares. O menino estava com desidratação renal e a situação era delicada.
Após cinco dias no hospital, Fernanda Caus, que foi soterrada junto com a família após um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, região Serrana do Estado, deve receber alta nesta terça-feira (19). O filho dela, Lorenzo Caus, 6 anos, segue internado na UTI. Segundo familiares, a situação da criança é mais delicada, mas detalhes não foram divulgados.
A família foi soterrada após a casa onde mora ser atingida por um deslizamento de terra, na zona rural de Santa Leopoldina, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lorenzo foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular.
De acordo com uma prima de Fernanda, ela passou por uma cirurgia no tornozelo na última semana e segue em recuperação no hospital. A previsão é que Fernanda receba alta nesta terça-feira (19).