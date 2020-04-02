Homens apedrejam ônibus em rodoviária de Vargem Alta

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h, dentro da rodoviária do município. Os homens, de acordo com os militares, estavam alterados, embriagados. Eles quebraram o vidro lateral, o para-brisas do veículo e ainda ameaçaram atear fogo no ônibus que seguiria para Castelinho, interior do município.