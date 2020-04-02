Homens apedrejam ônibus em rodoviária de Vargem Alta

Dois homens, de 45 e 56 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (01) depois de ameaçar um cobrador e apedrejar um ônibus na rodoviária de Vargem Alta, Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Militar, eles queriam que o veículo saísse antes do horário previsto.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h, dentro da rodoviária do município. Os homens, de acordo com os militares, estavam alterados, embriagados. Eles quebraram o vidro lateral, o para-brisas do veículo e ainda ameaçaram atear fogo no ônibus que seguiria para Castelinho, interior do município.
Veja o vídeo:
Os homens, segundo a polícia, são moradores de rua de Vargem Alta e, após detidos, foram para a delegacia de plantão em Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que os dois conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de dano qualificado por uso de violência ou grave ameaça e contra empresa concessionária de serviço público. Foi arbitrada fiança, que não foi paga, e os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Outro ônibus foi encaminhado ao local após o caso para que os passageiros seguissem a viagem.