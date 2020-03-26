Homem é preso por estuprar ex-mulher em Venda Nova do Imigrante

Segundo a titular da Deam, a delegada Lorena Robaldo, o relacionamento havia terminado oito meses antes do fato. Ele estava usando uma touca quando invadiu a casa dela durante a madrugada, a sufocou e a estuprou, contou.

O casal morou junto por 11 anos e ele é o pai dos filhos da vítima. A ação contou com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da 11ª Regional de Venda Nova do Imigrante. Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).