Homem é preso por estuprar ex-mulher em Venda Nova do Imigrante

Um homem de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente da ex-companheira de 32 anos, foi preso nesta quinta-feira (26), no distrito de Aracê, Domingos Martins, Região Serrana do Estado. Em janeiro deste ano, o acusado invadiu a casa da ex-companheira de madrugada, a sufocou e a estuprou.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Venda Nova do Imigrante. O crime foi cometido no dia 02 de janeiro deste ano, na casa da vítima, em Venda Nova do Imigrante.
Segundo a titular da Deam, a delegada Lorena Robaldo, o relacionamento havia terminado oito meses antes do fato. Ele estava usando uma touca quando invadiu a casa dela durante a madrugada, a sufocou e a estuprou, contou.
O casal morou junto por 11 anos e ele é o pai dos filhos da vítima. A ação contou com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da 11ª Regional de Venda Nova do Imigrante. Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).