Exame descarta caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante

O caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, deu resultado negativo para a doença. A informação foi divulgada prefeitura do município na tarde desta terça-feira (17).
Uma paciente estava sob monitoramento da Secretaria de Saúde desde o dia 13 de março. Ela havia retornado do exterior e estava com familiares recebendo atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde em casa.
Apesar do resultado negativo, a prefeitura pede à população que continue tomando medidas necessárias de prevenção.