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Covid-19

Exame descarta caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante

Mulher estava sob monitoramento da Secretaria de Saúde desde o dia 13 de março

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:32
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
O caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, deu resultado negativo para a doença. A informação foi divulgada prefeitura do município na tarde desta terça-feira (17).

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Uma paciente estava sob monitoramento da Secretaria de Saúde desde o dia 13 de março. Ela havia retornado do exterior e estava com familiares recebendo atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde em casa.
Apesar do resultado negativo, a prefeitura pede à população que continue tomando medidas necessárias de prevenção.

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