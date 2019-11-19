Dono de barragem no ES é notificado de novo para aumentar segurança

Trabalho de escoamento de água da barragem em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) já havia notificado o proprietário em julho, quando foi dado um prazo de 120 para corrigir problemas identificados, tais como recuperar os taludes para proteção contra processos erosivos e construir vertedouros para impedir possíveis transbordamentos. A lista de melhorias a serem realizadas é grande:

Realizar a construção de monge para controle de nível da barragem e garantia da vazão ecológica;

Realizar a construção de vertedouro para impedir possíveis transbordamentos da barragem. Este canal deve ser dimensionado para garantir o escoamento da vazão de cheia;



Realizar a poda ou retirada da vegetação dos taludes. A retirada deve ser avaliada por profissional competente;



Recuperar os taludes de montante e jusante, providenciando a inclinação mínima e realizando a proteção contra processos erosivos com rip-rap ou grama e similares;



Corrigir os abatimentos na crista da barragem, bem como realizar a construção de escoamento adequado das águas pluviais;



Recuperar a superfície asfáltica sobre a crista;



Priorizar a segurança da população a jusante reduzindo o nível da barragem em 50% até que sejam atendidas as demais solicitações.



Até o momento, nenhuma providência foi tomada, segundo a Agerh. Embora o prazo ainda esteja em curso, haverá nova notificação pelos riscos aumentados com as chuvas. A prefeitura também já estava informada do quadro desde setembro.

A barragem, como muitas que operam no Estado, está em situação irregular e foi implantada há cerca de 50 anos. O proprietário precisa, inclusive, solicitar à Agerh requerimento de outorga para uso de água e de licenciamento ambiental para a atividade.

O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que as barragens são estruturas importantes, especialmente em períodos de estiagem, mas exigem cuidado permanente da parte dos proprietários com a manutenção para evitar, por exemplo, que acúmulo de terra, folhas e galhos obstruam a passagem da água.