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Em Marechal Floriano

Dono de barragem no ES é notificado de novo para aumentar segurança

Desde julho, proprietário da Quinta dos Lagos já havia sido comunicado sobre medidas que precisa adotar para reduzir riscos, mas não tomou providências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 23:07

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 23:07

Trabalho de escoamento de água da barragem em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
O proprietário da barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, vai ser notificado mais uma vez nesta semana para adotar medidas que visem aumentar a segurança da estrutura, cuja situação tornou-se uma preocupação no município com as fortes chuvas que estão atingindo a Região Serrana do Estado. 
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) já havia notificado o proprietário em julho, quando foi dado um prazo de 120 para corrigir problemas identificados, tais como recuperar os taludes para proteção contra processos erosivos e construir vertedouros para impedir possíveis transbordamentos. A lista de melhorias a serem realizadas é grande:
  • Realizar a construção de monge para controle de nível da barragem e garantia da vazão ecológica;
  • Realizar a construção de vertedouro para impedir possíveis transbordamentos da barragem. Este canal deve ser dimensionado para garantir o escoamento da vazão de cheia;
  • Realizar a poda ou retirada da vegetação dos taludes. A retirada deve ser avaliada por profissional competente;
  • Recuperar os taludes de montante e jusante, providenciando a inclinação mínima e realizando a proteção contra processos erosivos com rip-rap ou grama e similares;
  • Corrigir os abatimentos na crista da barragem, bem como realizar a construção de escoamento adequado das águas pluviais;
  • Recuperar a superfície asfáltica sobre a crista;
  • Priorizar a segurança da população a jusante reduzindo o nível da barragem em 50% até que sejam atendidas as demais solicitações.
Até o momento, nenhuma providência foi tomada, segundo a Agerh. Embora o prazo ainda esteja em curso, haverá nova notificação pelos riscos aumentados com as chuvas. A prefeitura também já estava informada do quadro desde setembro.
A barragem, como muitas que operam no Estado, está em situação irregular e foi implantada há cerca de 50 anos. O proprietário precisa, inclusive, solicitar à Agerh requerimento de outorga para uso de água e de licenciamento ambiental para a atividade. 
O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que as barragens são estruturas importantes, especialmente em períodos de estiagem, mas exigem cuidado permanente da parte dos proprietários com a manutenção para evitar, por exemplo, que acúmulo de terra, folhas e galhos obstruam a passagem da água. 
"Também é fundamental, especialmente neste período de chuva, a observação visual da estrutura do barramento para ver se não tem vazamento um pouco mais significativo, se não há movimentação de terra estranho. Se observar, é preciso comunicar imediatamente à Defesa Civil "
Fábio Ahnert - Diretor-presidente da Agerh

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