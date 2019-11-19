Dono de barragem no ES é notificado de novo para aumentar segurança

O proprietário da barragem Quinta dos Lagos, em Marechal Floriano, vai ser notificado mais uma vez nesta semana para adotar medidas que visem aumentar a segurança da estrutura, cuja situação tornou-se uma preocupação no município com as fortes chuvas que estão atingindo a Região Serrana do Estado.
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) já havia notificado o proprietário em julho, quando foi dado um prazo de 120 para corrigir problemas identificados, tais como recuperar os taludes para proteção contra processos erosivos e construir vertedouros para impedir possíveis transbordamentos. A lista de melhorias a serem realizadas é grande:
- Realizar a construção de monge para controle de nível da barragem e garantia da vazão ecológica;
- Realizar a construção de vertedouro para impedir possíveis transbordamentos da barragem. Este canal deve ser dimensionado para garantir o escoamento da vazão de cheia;
- Realizar a poda ou retirada da vegetação dos taludes. A retirada deve ser avaliada por profissional competente;
- Recuperar os taludes de montante e jusante, providenciando a inclinação mínima e realizando a proteção contra processos erosivos com rip-rap ou grama e similares;
- Corrigir os abatimentos na crista da barragem, bem como realizar a construção de escoamento adequado das águas pluviais;
- Recuperar a superfície asfáltica sobre a crista;
- Priorizar a segurança da população a jusante reduzindo o nível da barragem em 50% até que sejam atendidas as demais solicitações.
Até o momento, nenhuma providência foi tomada, segundo a Agerh. Embora o prazo ainda esteja em curso, haverá nova notificação pelos riscos aumentados com as chuvas. A prefeitura também já estava informada do quadro desde setembro.
A barragem, como muitas que operam no Estado, está em situação irregular e foi implantada há cerca de 50 anos. O proprietário precisa, inclusive, solicitar à Agerh requerimento de outorga para uso de água e de licenciamento ambiental para a atividade.
O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que as barragens são estruturas importantes, especialmente em períodos de estiagem, mas exigem cuidado permanente da parte dos proprietários com a manutenção para evitar, por exemplo, que acúmulo de terra, folhas e galhos obstruam a passagem da água.
"Também é fundamental, especialmente neste período de chuva, a observação visual da estrutura do barramento para ver se não tem vazamento um pouco mais significativo, se não há movimentação de terra estranho. Se observar, é preciso comunicar imediatamente à Defesa Civil "