Dez municípios do ES estão em alerta para desmoronamentos

Casa soterrada em Holanda, zona rural de Santa Leopoldina Crédito: Internauta

O município de Santa Leopoldina é um dos mais castigados pelas chuvas que não dão trégua há mais de 24 horas no Estado. A cidade registra deslizamentos de terra, desmoronamento de encostas e até desabamento de residências. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges disse nesta quinta-feira (14) que a cidade e também outras nove estão em alerta alto e muito alto para novos deslizamentos.

"Há uma possibilidade muito grande de ocorrências como essa acontecerem nas próximas horas, por isso que estamos de prontidão nesses locais, com nossos homens do corpo de bombeiro e resguardar a vida da sociedade. Temos um alagamento na cidade, foi acionado o plano de contingência pela Defesa Civil Municipal, retirando as pessoas que estão em área de risco, porque o alerta (de deslocamento de terra) para o município, e também Domingos Martins e Anchieta é muito alto. Nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória, Fundão, Piúma, Alfredo Chaves e Viana nós temos alerta alto, que se aproxima muito do nível de risco das três cidades anteriores. Ao todo, temos dez cidades do Espírito Santo com alerta alto e muito alto no Espírito Santo nessas condições e isso nos preocupa bastante", salientou.

Segundo o tenente-coronel, a piora das condições climáticas e o grande volume de chuvas são fatores que potencializam os riscos. "Piorou bastante, entramos em alerta máximo no Espírito Santo e, por isso, foi instalado nesta manhã o sistema de comando de operações, na qual todas as agências de governo consigam uma rápida resposta dos municípios mais afetados pelas chuvas. Essas agências são os Bombeiros, Defesa Civil, DER, secretarias de transporte do governo, casa militar através do Notaer, entre outras", detalhou o militar.

Nas primeiras horas da manhã, pelo menos quatro pessoas de uma família ficaram soterradas após a residência onde moravam desmoronar, em Santa Leopoldina. O resgate foi dificultado por conta dos acessos bloqueados pela água. Uma idosa, uma mulher e a uma criança foram retirados dos escombros com vida. Já um homem morreu.

"Logo no início da manhã tivemos um desabamento com quatro vítimas, sendo uma socorrida por populares e duas se encontravam, com vida debaixo dos escombros. O pai, porém, nós não não conseguimos fazer a localização. Um dos fatores que dificultaram o resgate foram os acessos bloqueados. A ES 080, que liga o município a Cariacica está interditada. O Rio Santa Maria está 6,70 metros de altura. Tivemos dificuldades até com a ausência de teto para o helicóptero decolar", salientou.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE DOS MUNICÍPIOS MAIS ATINGIDOS