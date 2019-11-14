Dez municípios do ES estão em alerta para desmoronamentos

O município de Santa Leopoldina é um dos mais castigados pelas chuvas que não dão trégua há mais de 24 horas no Estado. A cidade registra deslizamentos de terra, desmoronamento de encostas e até desabamento de residências. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges disse nesta quinta-feira (14) que a cidade e também outras nove estão em alerta alto e muito alto para novos deslizamentos.
"Há uma possibilidade muito grande de ocorrências como essa acontecerem nas próximas horas, por isso que estamos de prontidão nesses locais, com nossos homens do corpo de bombeiro e resguardar a vida da sociedade. Temos um alagamento na cidade, foi acionado o plano de contingência pela Defesa Civil Municipal, retirando as pessoas que estão em área de risco, porque o alerta (de deslocamento de terra) para o município, e também Domingos Martins e Anchieta é muito alto. Nas cidades de Serra, Cariacica, Vitória, Fundão, Piúma, Alfredo Chaves e Viana nós temos alerta alto, que se aproxima muito do nível de risco das três cidades anteriores. Ao todo, temos dez cidades do Espírito Santo com alerta alto e muito alto no Espírito Santo nessas condições e isso nos preocupa bastante", salientou.
Segundo o tenente-coronel, a piora das condições climáticas e o grande volume de chuvas são fatores que potencializam os riscos. "Piorou bastante, entramos em alerta máximo no Espírito Santo e, por isso, foi instalado nesta manhã o sistema de comando de operações, na qual todas as agências de governo consigam uma rápida resposta dos municípios mais afetados pelas chuvas. Essas agências são os Bombeiros, Defesa Civil, DER, secretarias de transporte do governo, casa militar através do Notaer, entre outras", detalhou o militar.
Nas primeiras horas da manhã, pelo menos quatro pessoas de uma família ficaram soterradas após a residência onde moravam desmoronar, em Santa Leopoldina. O resgate foi dificultado por conta dos acessos bloqueados pela água. Uma idosa, uma mulher e a uma criança foram retirados dos escombros com vida. Já um homem morreu.
"Logo no início da manhã tivemos um desabamento com quatro vítimas, sendo uma socorrida por populares e duas se encontravam, com vida debaixo dos escombros. O pai, porém, nós não não conseguimos fazer a localização. Um dos fatores que dificultaram o resgate foram os acessos bloqueados. A ES 080, que liga o município a Cariacica está interditada. O Rio Santa Maria está 6,70 metros de altura. Tivemos dificuldades até com a ausência de teto para o helicóptero decolar", salientou.
ENTENDA A SITUAÇÃO DE DOS MUNICÍPIOS MAIS ATINGIDOS
Domingos Martins
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil juntamente com o REPDEC e equipe de bombeiros do 3BBM prestou apoio logístico, operacional e assistencial a COMPDEC e a prefeitura do Município de Alegre, afetado pelas chuvas com ventos possivelmente superiores a 70 km/h. O vendaval causou os destelhamentos de aproximadamente 30 edificações, tendo ainda afetado a estrutura de algumas; cerca de 4 famílias desalojadas. Ocorreu falta de energia, queda de muitas árvores, inclusive de grande porte. Alguns postes de concreto armado (iluminação pública) também tiveram comprometimento por terem sido afetado por estruturas de cobertura.
Pontos de alagamento em algumas ruas e nas Rodovia que atravessam o município, deixando o trânsito prejudicado.
Pontos de alagamento nos bairros: Vila Betânia, Industrial, Canaã e Marcílio de Noronha. Movimento de Massa no bairro Ribeira.
Vários pontos de alagamento - a situação mais crítica está nos bairros entorno do Rio Marinho.
Risco de Movimento de Massa no bairro São Benedito; movimentação de massa com desabamento de muro no bairro Consolação 3 casas interditadas; queda de árvore sobre uma residência no bairro Gurigica; infiltração causando desplacamento de gesso no bairro Jardim da Penha - um imóvel interditado; desabamento parcial de uma residência no bairro Piedade; risco de movimento de massa- bairro Cruzamento; risco de movimento de massa- bairro Maruípe; desabamento parcial de um imóvel no Bairro Piedade. risco de movimentação de blocos rochosos no bairro Santa Tereza, afundamento de servidão no Bairro Cruzamento; movimento de massa no bairro Tabuazeiro.
Deslizamento de talude no bairro Santa Luzia três residências interditadas; movimento de massa nos bairros Oriente, Santa Cecília, Santa Barbara; queda de muro no bairro de Nova Canaã afetando uma residência; queda de muro no o município de Vila Graúna, a parede de uma residência foi atingida. Pontos de alagamento nos bairros: Campo verde, Jardim Botânico, Porto Novo, Sotelândia, Vila Rica. Informações repassadas pelo coordenador municipal. Casa desabou em Porto Novo (Rua São João, próximo ao campo do América) três vítimas que foram encaminhadas para o hospital São Lucas.
Uma edificação em construção, no bairro Santo Antônio, desabou sem registro de vítimas
Vários Pontos de alagamento. Movimento de massa Rua José Machado Centro, com obstrução da via. O Transbordo do rio Santa Maria da Vitória (nível atual 6,70m) causou interdição na rodovia que dá acesso à cidade (ES080). Movimento de Massa na comunidade Holanda, zona rural - três pessoas soterradas. Duas foram resgatadas e uma não sobreviveu.
Pontos de alagamento nos bairros: Benevides e Canta Galo. Queda de barreira na estrada que liga Anchieta a Olivania no interior de Anchieta.
Árvore caiu sob casa, interditando rua.
Movimento de massa e BR 262 ficou interditada. Ocorreu um deslizamento de terra no KM 32, próximo ao Vista Linda.