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Covid-19

Coronavírus: quinto caso suspeito em Venda Nova tem resultado negativo

Segundo o boletim publicado pela prefeitura nesta terça-feira (31),  após o resultado desse exame o município não tem mais casos suspeitos de covid-19;
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:04

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:04

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre 19 vagas na área da educação.
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante  Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
O caso suspeito de coronavírus notificado pela prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, no último domingo (29) fez o teste e o resultado é negativo para a doença. A paciente, segundo o município, é uma profissional de saúde que foi hospitalizada e transferida para uma unidade de referência no tratamento da doença no Estado.
Segundo o boletim divulgado pelo município no final da tarde desta terça-feira (31), o quinto caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante testou negativo para o vírus. A paciente apresentava bom quadro de saúde e foi transferida para outra unidade, seguindo o protocolo da Secretaria de Estado da Saúde. 
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O município contabilizou, até esta terça-feira (31), cinco casos suspeitos, mas todos foram descartados de acordo com a Prefeitura. Quatro pessoas que passaram por exames e uma quinta pessoa, que não apresentava sintomas, mas teve contato com outra que tinha um quadro de saúde suspeito. Como todos os testes para coronavírus deram negativo, essa quinta pessoa também entrou na lista de casos descartados.

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