Coronavírus: quinto caso suspeito em Venda Nova tem resultado negativo

Segundo o boletim divulgado pelo município no final da tarde desta terça-feira (31), o quinto caso suspeito de coronavírus em Venda Nova do Imigrante testou negativo para o vírus. A paciente apresentava bom quadro de saúde e foi transferida para outra unidade, seguindo o protocolo da Secretaria de Estado da Saúde.

O município contabilizou, até esta terça-feira (31), cinco casos suspeitos, mas todos foram descartados de acordo com a Prefeitura. Quatro pessoas que passaram por exames e uma quinta pessoa, que não apresentava sintomas, mas teve contato com outra que tinha um quadro de saúde suspeito. Como todos os testes para coronavírus deram negativo, essa quinta pessoa também entrou na lista de casos descartados.