Com chuvas, racionamento de água termina em três cidades do ES

Graças à chuva dos últimos dias que atinge praticamente todo o Espírito Santo, três cidades capixabas puderam comemorar o fim do racionamento de água: Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana; e Mantenópolis, no Noroeste do Estado. O alívio para a população chegou nesta quinta-feira (14).
De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), apenas São Roque do Canaã permanece com o abastecimento comprometido. Desde setembro, o município está dividido em dois setores, com o abastecimento seguindo um calendário específico (confira abaixo). Por ora, não se sabe quando a situação local será normalizada.
TRÊS RACIONAMENTOS EM CINCO DIAS
Em um intervalo inferior a uma semana, três cidades do Espírito Santo decretaram racionamento de água. A primeira destas suspensões afetou Santa Maria de Jetibá. Desde o último domingo (8), a população tinha água apenas durante 12h por dia. Depois, foi a vez de Santa Teresa, que passou a enfrentar o mesmo rodízio, a partir da terça-feira (12).
Também no início desta semana, o distrito de Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, chegou a ter o racionamento agravado e passou a ser abastecido somente a cada 36h. Já na quarta-feira (13), foi Mantenópolis que entrou para a lista. Os moradores do município teriam água na torneira apenas em dias alternados.
SÃO ROQUE: VEJA O CALENDÁRIO
Sob racionamento de água desde junho, São Roque do Canaã já enfrentou três sistemas de rodízios diferentes. Inicialmente, o município era abastecido em dias alternados. No final de setembro, a água passou a chegar nas torneiras somente a cada três dias. Atualmente, o abastecimento segue um calendário. Confira o do mês de novembro:
Setor 1 Os bairros Vila Verde, Santa Luzia, São Jacinto, Vila Espanhola, São Bento e Vila Torezanni serão abastecidos, neste mês, nos dias: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29.
Setor 2 Os bairros Nossa Senhora da Graças, São Roquinho, Centro, Cinco Casinhas, Gil Veloso, Sítio Recreio e São Roque serão abastecidos, neste mês, nos dias: 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28 e 30.