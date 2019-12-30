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Superação

Com ajuda de mão mecânica, gestora do Parque Pedra Azul escala monte pela 1ª vez

Sem um dos braços, Daniela Nicioli contou com a ajuda do amigo instrutor para desenvolver uma prótese que tornasse possível a escalada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 13:53

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 13:53

Daniele escala o pico com a mão mecanica Crédito: Naudimar Fernando Tenis
Há quem espere o novo ano começar para encarar novas aventuras. Mas para a gestora do Parque Pedra Azul, em Domingos Martins, Daniela Nicioli, o melhor momento é agora. Mesmo sem um dos braços, a gestora conseguiu chegar ao topo da Pedra Azul.
Gestora do parque há dois anos, Daniela conta que a escalada sempre pareceu impossível para ela, até que o bombeiro civil, condutor ambiental e instrutor de técnicas e resgate vertical Naudimar Fernando Tenis propôs o desafio.
"Eu resolvi reunir os instrutores para orientar e dizer que, como gestora, não poderia acompanhar a trilha. O Naudimar disse que poderia ter um jeito e me perguntou se eu queria tentar, e eu topei."
Daniela Nicioli - Gestora do Parque Pedra Azul
Daniele e Naudimar escalam o pico juntos. Crédito: Naudimar Fernando Tenis
O bombeiro desenvolveu a mão mecânica e acompanhou Daniela em todos os 1.822 metros do trajeto até o topo do pico. Além das dificuldades com a prótese, os dois ainda enfrentaram a dificuldade do mau tempo durante a descida, Foi uma conquista para ela, e uma vitória para todos nós por causa das dificuldades do tempo, afirmou Naudimar.
"Foi uma experiência maravilhosa. Eu conhecia a trilha, mas para mim era impossível até ele falar que era possível. O Naudimar é sempre muito animado e positivo, tornou o desafio menor para mim"
Daniela Nicioli - Gestora do Parque Pedra Azul
Daniela ainda conta que, para ela, esse é só o começo. Com a ajuda da prótese e do amigo instrutor, ela pretende encarar em 2020 o Pico do Forno Grande, em Castelo.
Com a realização do sonho, e o desejo de continuar com a iniciativa, a gestora vê a possibilidade de fazer um plano de acessibilidade para que, assim como ela, outras pessoas possam ter a chance de viver essa experiência.

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