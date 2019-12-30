Com ajuda de mão mecânica, gestora do Parque Pedra Azul escala monte pela 1ª vez

Daniele escala o pico com a mão mecanica Crédito: Naudimar Fernando Tenis

Há quem espere o novo ano começar para encarar novas aventuras. Mas para a gestora do Parque Pedra Azul, em Domingos Martins, Daniela Nicioli, o melhor momento é agora. Mesmo sem um dos braços, a gestora conseguiu chegar ao topo da Pedra Azul.

Gestora do parque há dois anos, Daniela conta que a escalada sempre pareceu impossível para ela, até que o bombeiro civil, condutor ambiental e instrutor de técnicas e resgate vertical Naudimar Fernando Tenis propôs o desafio.

"Eu resolvi reunir os instrutores para orientar e dizer que, como gestora, não poderia acompanhar a trilha. O Naudimar disse que poderia ter um jeito e me perguntou se eu queria tentar, e eu topei." Daniela Nicioli - Gestora do Parque Pedra Azul

Daniele e Naudimar escalam o pico juntos. Crédito: Naudimar Fernando Tenis

O bombeiro desenvolveu a mão mecânica e acompanhou Daniela em todos os 1.822 metros do trajeto até o topo do pico. Além das dificuldades com a prótese, os dois ainda enfrentaram a dificuldade do mau tempo durante a descida, Foi uma conquista para ela, e uma vitória para todos nós por causa das dificuldades do tempo, afirmou Naudimar.

"Foi uma experiência maravilhosa. Eu conhecia a trilha, mas para mim era impossível até ele falar que era possível. O Naudimar é sempre muito animado e positivo, tornou o desafio menor para mim" Daniela Nicioli - Gestora do Parque Pedra Azul

Daniela ainda conta que, para ela, esse é só o começo. Com a ajuda da prótese e do amigo instrutor, ela pretende encarar em 2020 o Pico do Forno Grande, em Castelo.