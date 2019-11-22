Chuva provocou queda de barreira na BR 262 Crédito: Kaique Dias

Your browser does not support the audio element. Casagrande e Zema se unem para cobrar melhorias na BR 262

Casagrande e Zema mantêm contatos com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para tratar da situação da rodovia. Durante o encontro na residência do governador mineiro, o chefe do Executivo capixaba reforçou a importância dos investimentos em logística.

Temos necessidade de investimento em nossas rodovias. Temos duas importantes rodovias que nos ligam a Minas e a BR-262, que vai de Vitória até o Estado do Mato Grosso do Sul, é a mais importante. Uma rodovia fundamental, que liga o Leste ao Oeste do País e que está em situação precária. Sabemos da dificuldade da privatização e temos que cobrar do governo federal investimentos públicos enquanto se procura investidores privados.

Na última quinta-feira (22), Casagrande (PSB) já havia dito que pediria ao governo federal recursos para recuperar a BR 262 . A BR 262 está com uso muito frágil em decorrência das fortes chuvas. É preciso aumentar a capacidade da BR , mas, principalmente, precisamos aumentar a segurança de quem trafega por ela, ressaltou o socialista.

O governador capixaba mencionou que a Estrada de Ferro Vitória-Minas, ligação ferroviária entre os dois Estados, é o trecho mais eficiente do Brasil. Temos necessidade de ampliar a ferrovia no nosso Estado até Anchieta, na região sul, e posteriormente até o Rio de Janeiro, o que também interessa a Minas. Queremos ser a porta de saída e entrada dos produtos de Minas para o mundo e do mundo para Minas, destacou.

Além do encontro com o governador Zema, Casagrande participou, ainda pela manhã, de uma reunião com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e destacou a necessidade de integração entre os dois estados. Estamos aqui para dar mais um passo nessa integração. Identificamos Minas Gerais como nosso maior parceiro, onde temos maior sinergia e, por isso, a necessidade de integrarmos as ações. Vamos definir uma pauta em torno de nossos interesses junto ao governo federal. Temos que resolver gargalos que têm impedido o nosso desenvolvimento, afirmou.