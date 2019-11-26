Carreta tomba na BR 262 em Domingos Martins e uma pessoa fica ferida

Carreta tomba na BR 262, em Domingos Martins
Uma carreta tombou no Km 42 da BR 262, próximo ao Manaain, em Domingos Martins, na manhã desta terça-feira (26). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou uma vítima, que sofreu uma lesão na perna e foi encaminhada para o Hospital de Domingos Martins.
Logo após o a carreta tombar, a rodovia precisou ser interditada parcialmente e o trânsito no trecho seguiu por desvios nas duas faixas que normalmente são utilizadas por quem segue no sentido Venda Nova. Por volta das 13h, a carga começou a ser retirada da pista, para posterior destombamento do veículo.
Até às 18h, as mudanças no trânsito da região permaneciam as mesmas - a pista no sentido Vitória está interditada para a remoção da carreta e o desvio segue pela faixa que opera do lado oposto. Há congestionamento nos dois sentidos. Motoristas que trafegam pelo local deve estar atentos a sinalização.