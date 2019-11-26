Carreta tomba na BR 262 em Domingos Martins e uma pessoa fica ferida

Logo após o a carreta tombar, a rodovia precisou ser interditada parcialmente e o trânsito no trecho seguiu por desvios nas duas faixas que normalmente são utilizadas por quem segue no sentido Venda Nova. Por volta das 13h, a carga começou a ser retirada da pista, para posterior destombamento do veículo.

Até às 18h, as mudanças no trânsito da região permaneciam as mesmas - a pista no sentido Vitória está interditada para a remoção da carreta e o desvio segue pela faixa que opera do lado oposto. Há congestionamento nos dois sentidos. Motoristas que trafegam pelo local deve estar atentos a sinalização.