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Trânsito desviado

Carreta tomba na BR 262 em Domingos Martins e uma pessoa fica ferida

Veículo tombou no km 42 da rodovia federal, próximo ao Manaain; tráfego no trecho segue sob desvios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 11:51

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 11:51

Carreta tomba na BR 262, em Domingos Martins

Uma carreta tombou no Km 42 da BR 262, próximo ao Manaain, em Domingos Martins, na manhã desta terça-feira (26). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente deixou uma vítima, que sofreu uma lesão na perna e foi encaminhada para o Hospital de Domingos Martins.
Logo após o a carreta tombar, a rodovia precisou ser interditada parcialmente e o trânsito no trecho seguiu por desvios nas duas faixas que normalmente são utilizadas por quem segue no sentido Venda Nova. Por volta das 13h, a carga começou a ser retirada da pista, para posterior destombamento do veículo. 
Até às 18h, as mudanças no trânsito da região permaneciam as mesmas - a pista no sentido Vitória está interditada para a remoção da carreta e o desvio segue pela faixa que opera do lado oposto. Há congestionamento nos dois sentidos. Motoristas que trafegam pelo local deve estar atentos a sinalização.

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