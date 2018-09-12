Waldir Bernardone, o motorista que há 28 anos vê a notícia acontecer

Há 28 anos, ele está lá ao volante levando as equipes de reportagem da Rede Gazeta para onde os fatos acontecem. Assim como os jornalistas, vê a notícia de perto, testemunhando dramas e alegrias da população capixaba. Waldir Bernardone é o destaque de hoje da série Por Dentro da Cobertura, que toda semana traz o depoimento de um funcionário da Rede Gazeta, em comemoração aos 90 anos da empresa.

Um dos episódios que mais marcaram Waldir foi a tragédia da lama com o rompimento da barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015. Em Regência, Linhares, onde está a foz do Rio Doce, ele pôde ver a mortandade dos peixes e uma população em desespero.

Quando chegamos lá, encontramos uma água toda vermelha. Me marcou muito ver o sofrimento das pessoas.

Waldir Bernardone, motorista da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva