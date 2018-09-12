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Por Dentro da Cobertura

Waldir Bernardone, o motorista que há 28 anos vê a notícia acontecer

Profissional da Rede Gazeta, um dos condutores que levam as equipes de reportagem, é o destaque de hoje da série 'Por Dentro da Cobertura' #somoscapixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 19:41

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 19:41

especial
 Há 28 anos, ele está lá ao volante levando as equipes de reportagem da Rede Gazeta para onde os fatos acontecem. Assim como os jornalistas, vê a notícia de perto, testemunhando dramas e alegrias da população capixaba. Waldir Bernardone é o destaque de hoje da série Por Dentro da Cobertura, que toda semana traz o depoimento de um funcionário da Rede Gazeta, em comemoração aos 90 anos da empresa. 
Um dos episódios que mais marcaram Waldir foi a tragédia da lama com o rompimento da barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015. Em Regência, Linhares, onde está a foz do Rio Doce, ele pôde ver a mortandade dos peixes e uma população em desespero.
Quando chegamos lá, encontramos uma água toda vermelha. Me marcou muito ver o sofrimento das pessoas. 
Waldir Bernardone, motorista da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
O motorista também fala sobre o contato com as comunidades visitadas, as dificuldades do trânsito e a disposição para o trabalho, fazendo sempre o melhor. Confira o vídeo com o depoimento.

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