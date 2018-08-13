Vovó Fitness do ES dá show em barra no Encontro com Fátima Bernardes

Geralda e Fátima nesta segunda-feira Crédito: Reprodução/TV Globo

Aos 69 anos, a dona de casa Geralda Barbosa Almeida impressionou a internet fazendo barra em uma academia na Serra. O vídeo mostrando a boa forma dela bombou no Gazeta Online. Foram mais de 27 mil compartilhamentos e três mil comentários na nossa página no Facebook em apenas uma publicação.

Depois desse sucesso na internet, ela foi convidada do programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, nesta segunda-feira (13). Assim como no Espírito Santo, ela também arrasou em rede nacional. "Eu gosto muito de músculo. Adoro ver corpos musculosos. Fico apaixonada. Então eu fico querendo igual".

Em seguida, subiu na barra, ao vivo, e mostrou o que sabe fazer. Fátima entrou na brincadeira e tentou se exercitar. No fim da conversa, Geralda contou o que o marido dela, o senhor Geraldo, fala da 'nova' esposa: "Tá tudo durinho, hein".

REVEJA A HISTÓRIA DE DONA GERALDA

Força, equilíbrio e uma energia que dá inveja em muito marmanjo. Um vídeo com uma moradora de Manguinhos, na Serra, está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. A idosa, que dá um show se exercitando na barra, é a dona de casa Geralda Barbosa Almeida, de 69 anos.

Animada com desafios, ela entrou na academia há 5 anos, pois estava se sentido flácida. "Gosto de exercício pesado. Tudo que me desafia eu tento fazer de novo até conseguir", diz. Ela conseguiu. Hoje, rouba a cena na academia que frequenta três vezes por semana, na Serra.

A decisão de começar veio ao perceber as mudanças no corpo. "Estava me sentindo meio caída, a musculatura ficando meio flácida. Não quero ficar despencando. Posso até despencar, mas com qualidade (risos). Junto com a flacidez, vem aquela preguiça, as juntas ficam meio travadas. Aí procurei a academia e gostei", conta.

E ela logo completa: "Não tenho a intenção de parar, só se for por orientação médica. Enquanto eu puder, vou continuar."

Geralda vai com o esposo, que depois de um ano começou a atividade física com ela. "Ele já fez um progresso enorme, emagreceu e está mais disposto".

"A GENTE TEM QUE CONVIVER COM OS MAIS JOVENS"

Como a academia é um ambiente mais jovem, a dona de casa ficou um pouco retraída no início. "Mas não gosto desse estigma de terceira idade, de grupo. Não tem que se isolar. Acho que a gente tem que conviver com os mais jovens, pra não ficar ultrapassada e contar sempre os mesmos casos. A gente absorve o que é bom e deleta o que não presta", diz, bem humorada.

Sobre a barra, ela afirma ser curiosa e que gosta mesmo de exercícios mais radicais. "Olhava aquela barra bonita. Sempre gostei muito da barra, mesmo antes de entrar na academia. Comecei fazendo de leve e há uns dois anos eu consigo me exercitar melhor na barra".

Se na internet um dos vídeos da Geralda já tem mais de 13 mil visualizações, imaginem o tanto que ela não chama a atenção no local do treino. "A maioria fica olhado. Tem aqueles que dão uma disfarçada e olham. Fiz amizade na academia. Todos são meus amigos".

"É MUITO GOSTOSO"

A sensação de conseguir fazer a atividade física Geralda resume em uma frase: "é muito gostoso". "Quando a gente desce da barra, é um cansaço, mas um cansaço gostoso. É igual fazer uma caminhada longa e pesada na praia, dá um cansaço bom".