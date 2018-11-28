Votação de anistia para PMs capixabas é adiada

Data: 07/02/2017 - ES - VitÛria - Greve da PM - Manifestantes protestam em frente a quartel da PolÌcia Militar na Avenida MaruÌpe - Editoria: PolÌcia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari

foi colocada em pauta nesta terça-feira (27). No entanto, a sessão extraordinária foi encerrada às 21h30 sem que a matéria entrasse em votação. O projeto de lei que propõe a anistia dos policiais militares do Espírito Santo que participaram da greve em fevereiro de 2017. No entanto, a sessão extraordinária foi encerrada às 21h30 sem que a matéria entrasse em votação.

A proposta é de autoria do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coronel da reserva e representante da chamada bancada da bala. A articulação ficou por conta do deputado Carlos Manato (PSL-ES).

Eu propus e aprovei o regime de urgência no final de julho. Amanhã (quarta) já perdi esperança que seja votada. Mas se já entrou em pauta é um grande avanço, afirmou o deputado capixaba.

A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal, valendo inclusive para aqueles que já foram expulsos da PM. Manato diz que está confiante que o projeto de lei será aprovado. Conversei bastante com os partidos e, a princípio, não tem ninguém contrário, disse.

A deputada Norma Ayub (DEM) também é favorável à anistia. Ela considera que a demanda dos militares na época da greve era justa e não obteve a necessária e urgente compreensão da autoridade competente.

Já o deputado Givaldo Vieira (PCdoB) afirma que, apesar de considerar a anistia necessária, repudia aqueles que cometeram atos graves contra a sociedade. O deputado Sérgio Vidigal (PDT) também se manifestou favorável ao projeto.

FUTURO

Para que o projeto de lei avance, é preciso o voto da maioria simples dos deputados presentes. Se aprovado, o projeto segue para o Senado. A partir daí, Jair Bolsonaro (presidente eleito, PSL) já funciona, afirmou o deputado Carlos Manato.

Na Câmara dos Deputados, a anistia já avançou em três comissões: Segurança Pública, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Constituição e Justiça. O projeto de lei foi aprovado em todas elas.

ADMINISTRATIVA

A anistia proposta no projeto de lei e que entrará novamente na pauta de votação da Câmara é diferente daquela anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB). O governo do Estado só pode conceder anistia aos militares que respondem a processos administrativos de rito ordinário (para militares com mais de dez anos de carreira e que pode culminar em demissão) e de rito sumário (que não gera demissão).

Já aqueles que respondem à Inquéritos Policiais Militares (IPM), só podem ser anistiados por meio de projeto de lei. Os Inquéritos Policiais Militares (IPM) abertos não podem ser encerrados pela Corregedoria nem pelo governo. Como são procedimentos criminais, somente um juiz pode mandar arquivar, após manifestação do Ministério Público.

PACIFICAR

De acordo com o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, a anistia é um instrumento previsto na Constituição Federal e dará segurança à tropa. É um instrumento que apaga as sanções correntes. Vai pacificar a tropa, dar uma segurança a ela, disse.

Ele afirma que a matéria está de acordo com a proposta do governador eleito, de dar anistia administrativa. Quando o governador eleito se diz favorável à anistia, ele diz que houve erros dos dois lados e eu também concordo com esse posicionamento, afirmou o tenente-coronel.

O presidente da Assomes lembrou ainda que a anistia à militares já foi aplicada outras vezes, à policias outros estados.