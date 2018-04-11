Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Volta da Linha Verde mantém horário de pico em Vitória

Neste segundo levantamento, realizado ao longo desta terça-feira (10), o nó no trânsito de Vitória foi observado por volta das 18h20, horário comum de pico. Veja monitoramento:

Às 16h10 desta terça-feira (10), o trânsito era livre na Capital.

antes mesmo das 17 horas, já era registrado tráfego intenso na região. Um pouco mais tarde, às 17 horas, o tráfego estava livre por toda a extensão da Avenida Dante Michelini, ao contrário do dia 12 de março, por exemplo, que

Por volta das 17h30, as retenções começaram na Avenida Cezar Hilal, na Avenida Américo Buaiz, Avenida Vitória, Reta da Penha e no início da Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi. Dez minutos depois, a lentidão aumentou na Dante Michelini, mas o trânsito fluía em toda a capital.

Das 18 horas até as 18h25, o trânsito congestionou na Américo Buaiz e na Saturnino de Brito, sentido Jardim Camburi, o que é normal para o horário.

Segundo a Guarda Municipal, por volta das 19h10, as principais vias de acesso à Linha Verde estava sem retenção. O trânsito na Américo Buaiz e na Saturnino de Brito seguia normal.

TRÂNSITO CONGESTIONADO NOS PRIMEIROS DIAS

Crédito: Ricardo Medeiros

Central de Trânsito (CDT) do Gazeta Online apurou que, na primeira semana de implementação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini o horário de pico no trânsito havia sido ampliado, em média, em uma hora. Isso porque, com a faixa exclusiva para ônibus, a hora do rush na Capital  que sempre começava por volta das 18h20  foi antecipada para as 17h20. Um levantamento feito pelaapurou que, na primeira semana de implementação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini o horário de pico no trânsito havia sido ampliado, em média, em uma hora. Isso porque, com a faixa exclusiva para ônibus, a hora do rush na Capital  que sempre começava por volta das 18h20  foi antecipada para as 17h20.

No monitoramento diário da CDT, com a faixa exclusiva na Dante Michelini, 17h20 era o horário médio em que as vias da Capital passavam a registrar engarrafamentos dando um nó. O fim do rush, em média registrado por volta das 19h20, manteve-se o mesmo com ou sem o funcionamento da Linha Verde. Com isso, considerando a faixa exclusiva em Camburi, os capixabas tiveram o horário de pico na volta para casa ampliado em uma hora, em média das 17h20 às 19h20.