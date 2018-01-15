Você sabia que Vitória teve restaurante no alto de prédio com vista 360°?

Edifício Ruralbank, no centro de Vitória, tem vista 360° da cidade Crédito: Bernardo Coutinho

Muito antes do polêmico restaurante giratório da Findes - que nunca saiu do papel -, Vitória já teve um restaurante com vista panorâmica, 360º, bem no centro da cidade. Entre o final da década de 1960 e começo dos anos 70, as festas badaladas no alto do edifício Ruralbank , na Praça Oito, tinham a vista como um dos principais atrativos.

Pouco tempo depois da inauguração do prédio, considerado o mais alto da cidade na época, o local passou a contar com um restaurante que funcionava diariamente e tinha até música ao vivo. Dentista, com consultório no local desde o ano da inauguração, Cleto José Firme da Silva, de 88 anos, lembra com carinho dessa época.

"Era um restaurante que funcionava diariamente e tinha festa aos finais de semana, com música ao vivo. Virava a noite aqui no final de semana, e já era muito famoso pela vista. Depois fechou", recorda o dentista.

Pouco sobrou da estrutura que abrigou o restaurante. O local está fechado há décadas, tem algumas portas e janelas quebradas, e preserva parte do que no passado foi uma cozinha. Lá de cima é possível ver a cidade por completo, de uma ponta a outra: a Terceira Ponte, a curva do Saldanha, o Penedo, a Catedral de Vitória, a Fonte Grande, o Moxuara e o porto em funcionamento.

"Quando tem um cliente de fora, que não conhece a cidade, eu subo aqui para mostrar o visual. Eles gostam muito. Nossa cidade é muito bonita, por isso que a gente chama de 'cidade presépio'. Aqui de cima a gente vê que parece um presépio mesmo, cheio de casinhas no morro e muitas belezas em volta", diz Cleto.

De propriedade do Banestes, que no passado ocupou boa parte do prédio, o terraço do Ruralbank não fica aberto ao público. Para visitá-lo e ver do alto as belezas de Vitória, é preciso ter autorização e estar acompanhado de um funcionário do banco.

"Aqui é uma área exclusiva do Banestes. Enquanto a diretoria do banco ocupou o prédio, tinha aqui um auditório para reuniões, palestras e treinamentos. Hoje não tem mais nada. Boa parte dos capixabas não conhece, não teve a oportunidade de vir até aqui para ver a beleza de Vitória do alto. A vista é muito bonita, vai de uma extremidade a outra: da Terceira Ponte até Cariacica", conta Solimar Marinho, síndico do prédio.

Mas por que não pensar na construção de um novo restaurante no local? "O Poder Público deveria participar disso, poderia incluir no projeto de revitalização do Centro. Seria legal reativar o restaurante aqui, porque a vista é maravilhosa, especialmente à noite. Com certeza seria um lugar muito concorrido. Mas é preciso ter toda uma logística, pensar na segurança também. Mas seria ideal um restaurante aqui, a vista é muito bonita", opina Solimar.

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