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Greve dos caminhoneiros

Vitória vai liberar passagem de caminhões nas avenidas da Capital

Passagem é permitida para caminhões de até 45 toneladas em todas as avenidas da cidade, com exceção da Avenida Beira-Mar

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:29
Caminhões terão passagem permitida por vias de Vitória Crédito: Caíque Verli | CBN
Com os pontos de protesto nas estradas e a impossibilidade do tráfego de caminhões em alguns trechos por causa da greve dos caminhoneiros, a Prefeitura de Vitória decidiu liberar a passagem de veículos pesados nas ruas da Capital. A medida é temporária e passa a valer nesta quarta-feira (03) com duração até o dia 03 de junho.
De acordo com a prefeitura, a passagem é permitida apenas para caminhões de até 45 toneladas. A circulação fica autorizada em todas as avenidas, com exceção da Beira-Mar. o objetivo é criar uma rota alternativa à BR 101 para o transporte de mercadorias.
"A Prefeitura de Vitória informa que irá publicar uma portaria nesta quarta-feira, dia 30 de maio, permitindo a passagem de caminhões até 45 toneladas pela Capital, exceto pela Avenida Beira-Mar, até domingo, dia 3 de junho", diz a nota da prefeitura.
A medida, segundo o secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, vai permitir que veículos consigam abastecer comércio e serviços que estão prejudicados com a greve dos caminhoneiros.
16 PONTOS DE PROTESTO
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias estaduais continuam os 16 pontos de protesto. Além desses, em Guarapari, há um ponto na Rodovia Jones dos Santos Neves. A PRF informa também que essa quantidade pode ser maior se for levada em conta as rodovias estaduais, que a PRF não monitora. Veja os pontos.
BR 101
- km 137 (Linhares)
- km 159 (Bebedouro, Linhares)
- km 204 (trevo com a BR 259, João Neiva)
- km 214 (trevo de acesso a Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (Posto Bruno, Serra)
- km 285 (rodovia do Contorno, posto Santa Rita, em Cariacica)
- km 304 (trevo com a BR 262 e em frente ao posto Flecha, em Viana)
- km 376 (Iconha)
- km 414 (trevo Safra, Itapemirim)
BR 262
- km 22 (próximo ao presídio de Viana)
- km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- km 156 (Ibatiba)
BR 259
- km 46 (Barbados, em Colatina)
- km 51 (Trevo de Santa Helena, Colatina)
- km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)

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