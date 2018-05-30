Vitória tem mais uma carreata em apoio a caminhoneiros

Um grupo formado por caminhoneiros, motoristas e motociclistas faz carreata pelas avenidas de Vitória na tarde desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, o protesto começou na Fernando Ferrari e, por volta das 15h10, passava pela Reta da Penha, em frente à sede da Petrobras. Duas duas faixas no sentido Centro estão interditadas.
Às 16h14, a Guarda Municipal informou que a carreata estava na Avenida Cezar Hilal, se deslocando para a Avenida Vitória com destino à Cariacica.
Por volta das 16h40, o protesto foi encerrado.
VEJA FOTOS