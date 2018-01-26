Vitória tem desfile de 16 blocos a partir deste fim de semana; confira

Vai começar a folia na Capital! A prefeitura de Vitória autorizou neste ano o desfile de 16 blocos de rua. E a festa já começa neste final de semana, em Tabuazeiro, Gurigica e Jardim da Penha, com três blocos.

A última reunião da Comissão de Avaliação de Desfiles de Blocos foi realizada nesta quinta-feira(25). O grupo é composto por secretarias da prefeitura e da Polícia Militar.

De acordo com o subsecretário da Guarda Civil Municipal, Edvandro Sipolatti Esguersoni, 21 blocos pediram para desfilar em Vitória, mas alguns não foram autorizados. Entre os motivos, evitar confusões como a do Orla Folia, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no último dia 14 de janeiro.

A gente leva em consideração, primeiramente, o local, a expectativa de público. A gente sabe que pode acarretar nesse tipo de problemas (confusão). O horário para começar e terminar é importante, para garantir a segurança no retorno para casa, explica.

Por decreto municipal, em Vitória só pode haver desfiles em três finais de semana antes e dois finais de semana depois do carnaval de Vitória. O limite de horário dos blocos está previsto para as 19 horas. Não há blocos autorizados no mês de março.

O subsecretário não informou o quantitativo de policiais e guardas municipais que vão trabalhar durante os desfiles de blocos. Ele ressaltou, no entanto, que não serão realizados dois blocos na mesma região administrativa da cidade, como na Grande Maruípe, que só vai acontecer um neste final de semana, em Tabuazeiro: o bloco Ki Coisa Linda, de 12 às 16 horas.

No ano passado os blocos não foram autorizados, já que durante todo o mês de fevereiro o Estado viveu momentos de tensão com a paralisação da Polícia Militar. Mesmo assim, alguns foram para as ruas e foram autuados. Foram 30 autuações, segundo a prefeitura.

A programação de blocos de rua em Vitória começa neste sábado e vai até o dia 25 do mês de fevereiro. Blocos tradicionais estão mantidos, como o Regional da Nair, no dia 11 de fevereiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS EM VITÓRIA

Janeiro

Sábado (27)

Ki Coisa Linda, 12 às 16 horas, Tabuazeiro

Bloco Comunidade, 14 às 19 horas, Gurigica

Domingo (28)

Tô Bebo de Alegria, 10 às 14 horas, Jardim da Penha

Fevereiro

4 - Magrelas Voadoras, 9 às 12 horas, Centro de Vitória

7  Pela Donas do Centro, das 18 às 21 horas, Centro

10 - Regionalzinho, 15 às 19 horas, Parque Moscoso

10 - Bekoo das Pretas, 15 às 19 horas, Centro de Vitória

10 - Bloco do Bairro Goiabeiras, 15 às 19 horas, Goiabeiras

11 - Regional da Nair, 9 às 15 horas, Centro de Vitória

11 - Tô Baby, 16 às 19 horas, Jardim Camburi

13 - Bloco Amigos da Onça, 15 às 19 horas, Centro de Vitória

17 - Kustelão, 13h30 às 19 horas, Jardim Camburi

18 - Amigos de Itararé, 15 às 19 horas, Itararé

24  Bloco das Piranhas, das 14 às 19 horas, Consolação/ Gurigica

25 - Bloco da Pelada, 14 às 18 horas, Jesus de Nazareth