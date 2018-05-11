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Clima

Vitória registra recorde de madrugada mais fria do ano

Segundo a Climatempo, Vitória pode ter um novo recorde nesta sexta-feira (11)

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 21:11
Nesta sexta-feira (11), o instituto ainda prevê a possibilidade de um novo recorde Crédito: Marcelo Prest
A Capital do Espírito Santo, Vitória, teve a noite mais fria de 2018, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima chegou a 17,6º C. O recorde anterior, no dia 2 de maio, era de 17,9º C. Nesta sexta-feira (11), o instituto ainda prevê a possibilidade de um novo recorde.
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O Climatempo explicou que o resfriamento é devido à presença de ar polar na costa da Região Sudeste, mas, principalmente, pela falta de nebulosidade no período noturno. A falta de nuvens permite que a atmosfera perca calor de forma mais eficiente. Assim, a noite sem ou com pouca nebulosidade são mais frescas, com temperatura menor do que uma noite com muitas nuvens.
 

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