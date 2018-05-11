Vitória registra recorde de madrugada mais fria do ano

A Capital do Espírito Santo, Vitória, teve a noite mais fria de 2018, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima chegou a 17,6º C. O recorde anterior, no dia 2 de maio, era de 17,9º C. Nesta sexta-feira (11), o instituto ainda prevê a possibilidade de um novo recorde.

O Climatempo explicou que o resfriamento é devido à presença de ar polar na costa da Região Sudeste, mas, principalmente, pela falta de nebulosidade no período noturno. A falta de nuvens permite que a atmosfera perca calor de forma mais eficiente. Assim, a noite sem ou com pouca nebulosidade são mais frescas, com temperatura menor do que uma noite com muitas nuvens.