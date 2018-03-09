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Em nove dias

Vitória registra 85% da chuva prevista para o mês de março

As chuvas devem continuar em todo o Espírito Santo durante o fim de semana

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:32
Chuva provoca alagamento na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Marcelo Prest
Em cerca de nove dias, Vitória já registrou 85% da chuva prevista para todo o mês segundo o Climatempo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que do dia 01/03 até 9h do dia 09/03, o acumulado de chuva em Vitória já é de 94 milímetros, sendo que a média para o mês é de 111 milímetros, ou seja, a chuva do mês na capital já acumulou 85% da média.
De acordo com os meteorologistas da Climatempo, todo o Espírito Santo continua em alerta nesta sexta-feira para chuvas fortes com potencial para alagamentos, inclusive na capital.
FIM DE SEMANA
Neste sábado (10), a frente fria perde força no litoral capixaba, mas um sistema de baixa pressão atmosférica começa a se formar entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e as nuvens carregadas vão permanecer sobre o estado capixaba. Há potencial para ocorrência de chuva intensas e volumosas acompanhadas de raios.
Até domingo (11), permanece o alerta da Climatempo para fortes pancadas de chuva com potencial para alagamentos, deslizamentos.

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