Vitória registra 85% da chuva prevista para o mês de março

Chuva provoca alagamento na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Marcelo Prest

Em cerca de nove dias, Vitória já registrou 85% da chuva prevista para todo o mês segundo o Climatempo. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que do dia 01/03 até 9h do dia 09/03, o acumulado de chuva em Vitória já é de 94 milímetros, sendo que a média para o mês é de 111 milímetros, ou seja, a chuva do mês na capital já acumulou 85% da média.

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, todo o Espírito Santo continua em alerta nesta sexta-feira para chuvas fortes com potencial para alagamentos, inclusive na capital.

FIM DE SEMANA

Neste sábado (10), a frente fria perde força no litoral capixaba, mas um sistema de baixa pressão atmosférica começa a se formar entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e as nuvens carregadas vão permanecer sobre o estado capixaba. Há potencial para ocorrência de chuva intensas e volumosas acompanhadas de raios.