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Frente fria

Vitória registra 130 mm de acumulo de chuva em menos de 24h, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que a chuva deve durar até o final do dia

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 12:56
Avenida Cesar Hilal em frente à Sedu, ficou alagada com as chuvas desta segunda-feira (16) Crédito: Flávio Dias
A chuva forte que atinge a Grande Vitória e algumas regiões do interior do Estado, desde a noite deste domingo (15), soma, em menos de 24h, 130 milímetros só na Capital. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da Capital, Alfredo Chaves também registra volume significativo de chuva, com 121,2 mm. O Inmet informa que deve chover até o final do dia.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
De acordo com o Inmet, o tempo chuvoso já era esperado para o Estado desde sexta-feira (13) e, neste domingo (15), um aviso de tempo severo foi emitido e abrange as regiões Central-Sul, Caparaó, Litoral Sul, Metropolitana, Serrana e Nordeste.
Até as 9h desta segunda-feira (16), menos de 24h desde que a chuva começou, foram registrados 130mm em Vitória e um dos municípios capixabas em que mais choveu foi Alfredo Chaves, com 121,2mm.
O Inmet explica que essa condição meteorológica está associada à passagem de uma frente fria pelo oceano. Durante o período mais quente, que pode se estender até o início do outono, a condição de chuva forte existe.
A previsão é que a chuva permaneça até o final do dia e a partir desta terça-feira (17), as condições de tempo devem melhorar.
 

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