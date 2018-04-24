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Agendamento online

Vitória recebe novo lote de vacinas contra a gripe

Doses tinham acabado já no segundo dia de campanha; secretaria explica que procura foi maior que o esperado e que recebeu, até o momento, apenas 20% da cota total

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 18:11
Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ
Após as doses da vacina contra gripe acabarem no segundo dia da campanha, em Vitória, a Secretaria de Saúde municipal informou, na tarde desta terça-feira (24), que recebeu um novo lote com o material de imunização. Com isso, garante a Semus, "as vagas estão disponíveis para o grupo prioritário em qualquer uma das 28 unidades de saúde da Capital".
Em reportagem publicada anteriormente pelo Gazeta Online, a secretaria havia justificado que a procura pelas doses foi maior que o esperado e, por isso, elas se esgotaram rapidamente na maioria das unidades de saúde.
> Agendamento online de vacinação em Vitória
A secretaria reforça que o município recebeu, até o momento, apenas 20% da cota total de vacinas e, por isso, só foram disponibilizados 25 mil agendamentos na primeira etapa. Dessa forma, o agendamento online para a marcação da vacinação é primordial para garantir o acesso à imunização.
"À medida que o município receber novas doses serão reabertas mais vagas para o agendamento. Também poderão surgir novas vagas à medida que houver faltas ou desistências", disse a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, ao explicar que o número de vagas disponibilizadas pelo sistema está condicionado à quantidade de doses recebidas do Ministério da Saúde e repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para a campanha.
DOSES
No primeiro dia de campanha, 3 mil pessoas foram imunizadas e, até o momento, 17.905 agendamentos já foram feitos. O público-alvo da campanha é composto por idosos com 60 anos ou mais, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 dias), portadores de doenças crônicas não transmissíveis e com condições clínicas especiais, trabalhadores da Saúde, professores que atuam em sala de aula de escolas regulares e funcionários do sistema prisional. A estimativa é imunizar 98.985 pessoas em Vitória.

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