Vitória quer que Cesan trate todo o esgoto em até 10 anos

Esgoto caindo na Baía de Vitória: prefeitura diz que é preciso ampliar rede coletora para ter tratamento total Crédito: Marcelo prest - 10/10/2017

A Prefeitura de Vitória quer 100% do esgoto do município tratado no prazo de 10 anos. A meta é um dos termos previstos no contrato de concessão que a administração municipal quer firmar com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain da Rocha, o objetivo do contrato é estabelecer obrigações e metas a serem cumpridos pela companhia. Ele afirma que a Cesan precisa concluir obras de construção de rede coletora de esgoto na cidade, e a prefeitura necessita de autonomia para administrar a concessão pública. Desde 2006, há uma promessa de tratar 100% do esgoto da Capital.

Toda a região dos morros paralelos à Avenida Leitão da Silva não tem rede coletora de esgoto. Parte de Santo Antônio também não. O esgoto é jogado no mangue. Temos que mudar isso, frisa Luiz Emanuel.

O secretário acrescenta que o contrato seria uma contrapartida com o município. Vitória é a cidade que mais contribui com o orçamento da Cesan. Então nós temos o direito de ter em contrapartida uma cidade que não tem problema com o esgoto, avalia.

Ainda segundo Luiz Emanuel, o trabalho para a elaboração do contrato com a secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação levou mais de um ano, incluindo um estudo detalhado de onde falta rede de esgoto, e a prefeitura realizou reuniões com a Cesan para discutir a proposta, cabendo à companhia a resposta final.

Acreditamos que o estudo está avançado. Todos os termos já foram conversados. Esperamos a resposta da Cesan para selar o contrato e resolver todas essas questões. O município sentou e conversou e a Cesan reconhece a necessidade do contrato, diz.

PRAZO

Se a Cesan aceitar os termos para realizar as intervenções em 10 anos, este será mais um prazo que a população de Vitória terá que esperar. Isso porque, em 2006, já havia uma promessa da administração de 100% de esgoto tratado na Capital para dali a dois anos, ou seja, há uma década de atraso e mais outra para ver se, finalmente, o compromisso será cumprido.

Em 2012, a Cesan também chegou a anunciar que faltavam apenas 15 mil ligações de imóveis à rede de esgoto para que Vitória atingisse a meta de universalização, mas hoje sabe-se que não basta essa medida para a solução do problema.

DECISÃO