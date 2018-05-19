Vitória pode ter recorde de frio na próxima semana

Crédito: Fernando Madeira

frente fria que chega no Espírito Santo no próximo domingo pode derrubar as temperaturas na Capital capixaba, na terça-feira (22). Segundo o Climatempo, Vitória pode bater recorde de frio e chegar na temperatura mínima de 17º C. pode derrubar as temperaturas na Capital capixaba, na terça-feira (22). Segundo o Climatempo, Vitória pode bater recorde de frio e chegar na temperatura mínima de 17º C.

17,6º C durante a madrugada. O último recorde registrado foi na última quinta-feira (10), quando a temperatura chegou adurante a madrugada.

Segundo o Climatempo, a partir de domingo (20), uma frente fria chega ao Espírito Santo acompanhada de chuva, mas a semana deve se encerrar com sol e temperaturas altas.

No sábado (19), o sol predomina e pode chover apenas no extremo sul do Espírito Santo, por conta de uma frente fria que se aproxima vinda do Rio de janeiro.

Já no domingo (20), essa mesma frente fria chega em todo Estado e deve causar chuva ao longo do dia, com probabilidade de raios. A temperatura não deve cair muito devido a uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A temperatura pode variar de 30°C a 18°C.