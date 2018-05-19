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Temperatura

Vitória pode ter recorde de frio na próxima semana

A temperatura mínima pode chegar a 17º C, segundo o Climatempo

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 21:39
Crédito: Fernando Madeira
A frente fria que chega no Espírito Santo no próximo domingo pode derrubar as temperaturas na Capital capixaba, na terça-feira (22). Segundo o Climatempo, Vitória pode bater recorde de frio e chegar na temperatura mínima de 17º C.
O último recorde registrado foi na última quinta-feira (10), quando a temperatura chegou a 17,6º C durante a madrugada.
Segundo o Climatempo, a partir de domingo (20), uma frente fria chega ao Espírito Santo acompanhada de chuva, mas a semana deve se encerrar com sol e temperaturas altas.
No sábado (19), o sol predomina e pode chover apenas no extremo sul do Espírito Santo, por conta de uma frente fria que se aproxima vinda do Rio de janeiro.
Já no domingo (20), essa mesma frente fria chega em todo Estado e deve causar chuva ao longo do dia, com probabilidade de raios. A temperatura não deve cair muito devido a uma massa de ar polar que acompanha a frente fria. A temperatura pode variar de 30°C a 18°C.
Segunda-feira (21), o sol volta a brilhar e há probabilidade de chuva apenas para o Norte do Estado. A temperatura máxima esperada é de 27°C e a mínima pode chegar a 18°C.

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