Vitória pode ter recorde de frio na próxima semana

O vento frio vai ser percebido no próximo domingo (15), mas a queda acentuada deve acontecer no início da semana

Segundo o instituto, uma grande massa de ar de origem polar se espalha pela costa Sul e Sudeste do Brasil. O fenômeno chegará com mais força na região Sul do Espírito Santo.

Em Vitória, o frio pode chegar de forma menos intensa, mas, mesmo assim, será possível sentir o efeito da massa polar. A previsão é de que a Capital tenha a madrugada mais fria do ano já na próxima semana.