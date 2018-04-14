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Temperatura

Vitória pode ter recorde de frio na próxima semana

A previsão é de que a madrugada mais fria do ano ocorra na terça-feira (17)

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 21:56
O vento frio vai ser percebido no próximo domingo (15), mas a queda acentuada deve acontecer no início da semana Crédito: Fernando Madeira
Os capixabas já podem tirar o casaquinho do armário porque Vitória pode bater o recorde de menor temperatura do ano nos próximos dias. É o que garante o Climatempo, em previsão divulgada nesta sexta-feira (13).
> Como se proteger de raios durante tempestades?
Segundo o instituto, uma grande massa de ar de origem polar se espalha pela costa Sul e Sudeste do Brasil. O fenômeno chegará com mais força na região Sul do Espírito Santo.
Em Vitória, o frio pode chegar de forma menos intensa, mas, mesmo assim, será possível sentir o efeito da massa polar. A previsão é de que a Capital tenha a madrugada mais fria do ano já na próxima semana. 
> Temporal com raios queima eletrônicos no ES
 

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