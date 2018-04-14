Vitória pode ter recorde de frio na próxima semana

Os capixabas já podem tirar o casaquinho do armário porque Vitória pode bater o recorde de menor temperatura do ano nos próximos dias. É o que garante o Climatempo, em previsão divulgada nesta sexta-feira (13).
Segundo o instituto, uma grande massa de ar de origem polar se espalha pela costa Sul e Sudeste do Brasil. O fenômeno chegará com mais força na região Sul do Espírito Santo.
Em Vitória, o frio pode chegar de forma menos intensa, mas, mesmo assim, será possível sentir o efeito da massa polar. A previsão é de que a Capital tenha a madrugada mais fria do ano já na próxima semana.