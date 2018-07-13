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Previsão do tempo

Vitória pode ter madrugada mais fria do ano nesta sexta, diz Climatempo

O último recorde registrado na Capital foi na sexta-feira (7), quando a temperatura chegou a 15,4ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 21:22

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 21:22

Nuvem encobre torres de TV no Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Genildo Ronchi
Vitória pode ter a madrugada mais fria do ano na madrugada desta sexta-feira (13), de acordo com o Instituto Climatempo. O último recorde de frio na Capital aconteceu quando a temperatura chegou a 15,4ºC.
Segundo o Instituto, o ar frio de origem polar entrou com força sobre a Região Sudeste e derrubou a temperatura em todos os Estados. No Espírito Santo, mesmo sem recorde de frio, Vitória registrou 17ºC durante a madrugada desta quinta-feira (12). Em Santa Teresa, região Serrana do Estado, a temperatura chegou a 10,5ºC.
Na sexta (13), o frio deve aumentar porque o centro de massa de ar frio estará passando entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Além da presença do ar frio, a falta de nebulosidade durante a noite vai facilitar o resfriamento do ar. 
Para o fim de semana, há possibilidade de chuva fraca para algumas regiões do Espírito Santo.

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