Vitória pode ter madrugada mais fria do ano nesta sexta, diz Climatempo

pode ter a madrugada mais fria do ano na madrugada desta sexta-feira (13), de acordo com o Instituto Climatempo. O último recorde de frio na Capital aconteceu quando a temperatura chegou a 15,4ºC.

Segundo o Instituto, o ar frio de origem polar entrou com força sobre a Região Sudeste e derrubou a temperatura em todos os Estados. No Espírito Santo, mesmo sem recorde de frio,durante a madrugada desta quinta-feira (12). Em, região Serrana do Estado, a temperatura chegou a 10,5ºC.

Na sexta (13), o frio deve aumentar porque o centro de massa de ar frio estará passando entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Além da presença do ar frio, a falta de nebulosidade durante a noite vai facilitar o resfriamento do ar.