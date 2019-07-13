Vitória: Cratera aberta durante chuva de maio em rua do Centro é fechada

A Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, foi liberada, nesta quinta-feira (13), após obra de manutenção e conserto de uma tampa. A intervenção, de acordo com a Prefeitura de Vitória, foi a solução de um problema pontual, posterior às demais obras realizadas no local para preenchimento do asfalto onde havia sido aberto enorme buraco, o qual foi responsável por "engolir" parte de um veículo no dia 18 de maio deste ano.
O buraco estava localizado em frente à Unidade de Saúde da Fonte Grande. Por causa da interdição, os motoristas só conseguiam seguir pela via até o cruzamento da Rua Basílio Daemon. Depois disso, era preciso retornar pela Rua Sete.
No dia 17 de junho, cerca de um mês após a interdição da via, o local continuava com acesso interrompido para veículos. O rompimento de uma adutora e a troca de caixas de rede de drenagem atrasaram a conclusão das obras, de acordo com a Prefeitura de Vitória.
ACIDENTE
Durante a chuva ocorrida em maio, logo que a cratera foi aberta, um Ford Fiesta caiu no buraco. O veículo foi retirado por populares que usaram cordas e outros objetos.
De acordo com testemunhas à época, o carro pertencia a um casal que conseguiu sair de dentro do veículo. Depois do sucesso da ação, a dona do carro, emocionada, se uniu ao grupo e fez um discurso de agradecimento a todos que a ajudaram.
Uma das pessoas que estavam no local também fez um discurso e disse que só foi possível retirar o carro da cratera graças a ajuda de todos. No fim, todos se reuniram em uma grande oração de agradecimento.