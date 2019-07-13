Vitória: Cratera aberta durante chuva de maio em rua do Centro é fechada

Concluídas as obras para fechamento de buraco na rua Graciano Neves Crédito: Lindemberg Gonçalves

O buraco estava localizado em frente à Unidade de Saúde da Fonte Grande. Por causa da interdição, os motoristas só conseguiam seguir pela via até o cruzamento da Rua Basílio Daemon. Depois disso, era preciso retornar pela Rua Sete.

Grupo de pessoas tiram um carro de uma cratera Crédito: Reprodução/Gazeta Online

ACIDENTE

Durante a chuva ocorrida em maio, logo que a cratera foi aberta, um Ford Fiesta caiu no buraco. O veículo foi retirado por populares que usaram cordas e outros objetos.

De acordo com testemunhas à época, o carro pertencia a um casal que conseguiu sair de dentro do veículo. Depois do sucesso da ação, a dona do carro, emocionada, se uniu ao grupo e fez um discurso de agradecimento a todos que a ajudaram.