Vitória bate recorde e tem tarde mais quente do ano

A tarde desta segunda-feira (29) foi a mais quente do ano até agora em Vitória, segundo o Climatempo. Até as 16 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia registrado 36,5°C de temperatura máxima pela medição da estação meteorológica automática, que atualmente é a referência usada pelo órgão para o monitoramento da temperatura na capital capixaba. O recorde anterior foi de 35,9°C, em 2 de janeiro.
A umidade relativa do ar na hora em que foi registrada esta temperatura estava em torno dos 40% e sensação térmica foi de aproximadamente 40°C.
MUITA CHUVA À VISTA
O capixaba deve ficar atento para as mudanças no tempo nos próximos dias. Por causa da formação de um novo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul, muitas áreas de instabilidade vão passar sobre o Espírito Santo esta semana. A previsão é de uma semana extremamente instável, com chuva frequente por todo o estado e com risco de chuva forte.
A chuva começa já nesta terça-feira (30) com previsão de chuva forte e volumosa para a Grande Vitória e o centro-sul do Espírito Santo. Porém, entre a terça-feira e o sábado, o risco de chover forte é alto para todo o estado.
Com o aumento da nebulosidade e da chuva, as temperaturas tendem a baixar em todo o estado já a partir desta terça-feira.