Vitória bate recorde e tem tarde mais quente do ano

A tarde desta segunda-feira (29) foi a mais quente do ano até agora em Vitória, segundo o Climatempo. Até as 16 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia registrado 36,5°C de temperatura máxima pela medição da estação meteorológica automática, que atualmente é a referência usada pelo órgão para o monitoramento da temperatura na capital capixaba. O recorde anterior foi de 35,9°C, em 2 de janeiro.