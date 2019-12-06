Vitória avalia estacionamento para comerciantes na Leitão da Silva

Motoristas seguem estacionando veículos irregularmente na Leitão da Silva Crédito: José Carlos Schaeffer

A Prefeitura de Vitória está avaliando a possibilidade de liberar espaço para estacionamento na Avenida Leitão da Silva. A informação foi passada, por nota, pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, que não detalhou onde estuda a implantação das vagas, mas comerciantes reforçam que não pleiteiam que as vagas sejam na pista. A demanda é antiga e, segundo lojistas, é importante para a retomada do comércio no local.

Segundo o presidente da Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva (Assemples), Wellington Gonçalves, os lojistas que têm comércio na avenida se reuniram com representantes da prefeitura na última terça-feira (3). Na ocasião, os comerciantes solicitaram a inclusão de estacionamento em locais pontuais, onde há grande espaço na calçada e seja possível implantar vagas em 45 graus.

De nenhuma forma queremos que seja utilizada a terceira faixa da avenida para estacionamento. Nosso pedido é para que os comerciantes possam disponibilizar estacionamento em locais pontuais, onde a calçada é ampla. De acordo com a legislação, por alguns centímetros não conseguimos fazer o recuo para os carros. Nosso diálogo com a prefeitura é em busca dessa possibilidade, explicou.

Ainda segundo Gonçalves, representantes da prefeitura estiveram na avenida nesta quinta-feira (5) observando os locais citados pela associação, que agora aguarda uma resposta da administração municipal.

Equipes da prefeitura colocaram placas permitindo estacionamento apenas nos fins de semana e feriados Crédito: José Carlos Schaeffer

A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a presença de agentes da Guarda de Trânsito. Eles disseram que ainda não começaram a fazer as autuações. O motivo, porém, não foi explicado.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) se pronunciou, por nota, informando que a via está sinalizada e que avaliações em todo o percurso da avenida estão sendo feitas para pontuais ajustes.

Disse ainda que a possibilidade de estacionamento em dias úteis está sendo avaliada com os comerciantes, mas que em ruas de acesso à via há vagas para os veículos estacionarem.

A secretaria também pontuou que fará ações de educação para o trânsito no local, junto a motoristas, ciclistas e pedestres, e que caso um munícipe presencie irregularidades na região, pode ligar para o 190 e fazer a denúncia.