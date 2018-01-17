Vitória amplia horário de vacinação contra a febre amarela

Unidades de saúde de Vitória passarão a atender para imunização contra febre amarela de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas Crédito: Marcelo Prest

A partir desta quarta-feira (17), 26 salas de vacina das unidades de saúde de Vitória passarão a atender para imunização contra febre amarela de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) devido à circulação do vírus em estados e países vizinhos.

A gerente de Vigilância em Saúde Arlete Frank Dutra informa que, quem não tiver contraindicação, receberá a dose padrão da vacina, que, de acordo com ela, é altamente imunogênica e protege uma pessoa por toda a vida.

"A vacina é altamente imunogênica e é reconhecidamente uma das mais eficazes e seguras utilizadas para a prevenção da doença", esclarece a gerente. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, 330 mil moradores de Vitória já foram imunizados.

A orientação da Vigilância Epidemiológica de Vitória é para que todas as pessoas que ainda não se imunizaram procurem uma das salas de vacinação disponíveis no município.

A vacina também é recomendada para quem for viajar para áreas de risco, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Suriname e estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Pontos de vacinação

Andorinhas, Ilha das Caieiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Vitória/Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, da Penha, do Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, São Cristóvão e Forte São João.

Vacinação

Para vacinar, as pessoas devem levar os seguintes documentos:

- Identidade ou CPF;

- cartão de vacina (indispensável para crianças);

- laudo médico (para as pessoas acima de 60 anos que não comprovem a primeira dose da vacina).

Com informações da Prefeitura de Vitória