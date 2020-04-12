Vitória abre novos agendamentos on-line neste domingo para vacina da gripe

Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória Crédito: Divulgação | Semus Vitória

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que recebeu um novo lote de vacinas contra a gripe, contendo 12.500 doses, e que reabriu neste domingo (12), o agendamento on-line para quem precisa da imunização na Capital.

Do total de doses, 7.500 são para idosos e trabalhadores da saúde. Outras 5.000 doses serão disponibilizadas para agendar a partir de terça-feira (14), contemplando um novo grupo. Para receber a imunização, é necessário realizar o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória . Clique aqui para realizar o agendamento.

A vacinação da segunda fase da campanha irá manter as doses para idosos e trabalhadores da saúde, porém também contemplará os profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A previsão é vacinar 124.700 moradores dos grupos prioritários até o final da campanha, em 22 de maio. Na capital, a campanha acontece por meio do agendamento on-line. Para a prefeitura, a ferramenta evita que muitas pessoas busquem os locais de vacina ao mesmo tempo, evitando situações de risco em época de coronavírus , como filas e aglomerações de pessoas.

As vacinas estão sendo aplicadas em 28 postos montados nas escolas da rede municipal de ensino. Além disso, os idosos que se dirigem até esses locais podem receber a imunização dentro do carro, sem precisar sair.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) orienta que as pessoas respeitem os horários agendados e retornem para suas casas logo após a imunização, garantindo, assim, a menor circulação possível. Outra orientação da Semus é para quem está com qualquer sintoma de gripe ou problemas respiratórios evitar a imunização agora.