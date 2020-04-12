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Imunização

Vitória abre novos agendamentos on-line neste domingo para vacina da gripe

Município recebeu novo lote de vacinas contra gripe, contendo 12.500 doses. Para receber a imunização, é necessário realizar o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 10:54

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 10:54

Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória
Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória Crédito: Divulgação | Semus Vitória
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que recebeu um novo lote de vacinas contra a gripe, contendo 12.500 doses, e que reabriu neste domingo (12), o agendamento on-line para quem precisa da imunização na Capital.
Do total de doses, 7.500 são para idosos e trabalhadores da saúde. Outras 5.000 doses serão disponibilizadas para agendar a partir de terça-feira (14), contemplando um novo grupo. Para receber a imunização, é necessário realizar o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória. Clique aqui para realizar o agendamento.
A vacinação da segunda fase da campanha irá manter as doses para idosos e trabalhadores da saúde, porém também contemplará os profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, motoristas de transporte coletivo e portuários.
A previsão é vacinar 124.700 moradores dos grupos prioritários até o final da campanha, em 22 de maio. Na capital, a campanha acontece por meio do agendamento on-line. Para a prefeitura, a ferramenta evita que muitas pessoas busquem os locais de vacina ao mesmo tempo, evitando situações de risco em época de coronavírus, como filas e aglomerações de pessoas.

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As vacinas estão sendo aplicadas em 28 postos montados nas escolas da rede municipal de ensino. Além disso, os idosos que se dirigem até esses locais podem receber a imunização dentro do carro, sem precisar sair.
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) orienta que as pessoas respeitem os horários agendados e retornem para suas casas logo após a imunização, garantindo, assim, a menor circulação possível. Outra orientação da Semus é para quem está com qualquer sintoma de gripe ou problemas respiratórios evitar a imunização agora.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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