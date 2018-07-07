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Mortos na José Sette

Vítima de acidente perdeu filho e esposa há 7 meses na noite do natal

Segundo parentes da vítima, após o ocorrido ele voltou a morar com o irmão Romilton Dias Santos Junior, de 22 anos, e com a mãe em Porto Belo, Cariacica.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 20:08

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 20:08

O acidente aconteceu na Rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã deste sábado (7) Crédito: Foto: Vitor Jubini - GZ
Uma das vítima do acidente na Rodovia José Sette, em Cariacica, há sete meses passou por uma tragédia na família. Em dezembro, Ramon Silva Santos, 21 anos, perdeu o filho recém-nascido após o parto e a esposa, um mês depois, faleceu por infecção, em decorrência de complicações no parto.
Ramon Silva Santos, de 21 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Segundo parentes da vítima, que preferiram não se identificar, após o ocorrido Ramon voltou a morar com o irmão Romilton Dias Santos Junior, de 22 anos, e com a mãe em Porto Belo, Cariacica.
Acidente
Os irmãos morreram no acidente ocorrido na manhã deste sábado (7), por volta das 5h30, na Rodovia José Sette, em Cariacica. José Mário Batista, de 32 anos, e Weverton Gomes Alves Narciso, de 18 anos, também estavam no carro e faleceram. Uma das vítimas foi lançado para fora do veículo com a colisão.
O veículo, um Kadett, foi parar debaixo do ônibus e ficou partido ao meio. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no coletivo, da linha 795, e não se feriram. O ônibus havia acabado de sair do Terminal de Itacibá e seguia para o bairro Alice Coutinho, em Cariacica.
Vítima de acidente perdeu filho e esposa há 7 meses na noite de natal

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