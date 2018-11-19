Vítima de acidente em Viana foi arremessada para fora de ônibus

Na madrugada da última quinta-feira (15),, entre elas o motorista do coletivo, Marcos Antônio Urbano, de 28 anos, que foi arremessado para fora do veículo e, além de escoriações pelo corpo, teve o braço quebrado.

O motorista foi encaminhado ao, em, e passou por uma cirurgia no braço, mas agora aguarda por outro procedimento que só é realizado no Hospital Estadual de Vila Velha.

O irmão de Marcos, Mauro Sérgio Urbano, afirma que ele precisa passar por um procedimento cirúrgico na mão para voltar a ter os movimentos normais, já que teve os ligamentos rompidos.

"Falaram que não tem especialista no Hospital São Lucas, só no Hospital Estadual de Vila Velha, e ele está na fila de transferência, mas ninguém sabe dizer quantas pessoas têm na frente ou quanto pode demorar. Ele precisa da cirurgia por quê o braço está imobilizado e muito machucado, rompeu ligamentos da mão e ele ainda sente muita dor e está tomando muita medicação", afirma o irmão.