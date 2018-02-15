Villas Bôas: 'Uso do Exército não resolve problema da segurança'

O Rio de Janeiro, tomado pela violência durante os dias de carnaval, com assaltos, arrastões, destruição, é um dos estados onde as Forças Federais tem atuado para garantir a segurança da população e a do patrimônio. Um tipo de intervenção, chamada de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que vem sendo criticado pelo comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.

Em entrevista para o Gazeta Online, realizada na última semana, ou seja, antes de Temer autorizar a intervenção no RJ , Villas Bôas destacou que "uma solução exclusivamente militar não irá resolver a questão da segurança pública em nosso país". O emprego dos militares neste tipo de operação, acrescenta o general, precisa ser pontual. Diz ainda que a segurança pública precisa ser encarada como uma prioridade pela alta administração do país e dos estados.

Ao avaliar um ano da greve dos policiais militares no Espírito Santo , quando também foi necessário a intervenção das Forças Federais, Villas Bôas defende a punição das lideranças envolvidas no movimento. "Particularmente suas lideranças, que sejam responsabilizadas legalmente por suas ações, para afastar o sentimento de impunidade, desencorajando outras instituições a atuarem de forma semelhante."

A ENTREVISTA

O senhor tem criticado o uso do Exército em intervenções (GLO - Garantia da Lei e da Ordem) nos estados. Recentemente até citou o caso do Rio Grande do Norte, onde em quase dois anos as Forças Armadas foram usadas três vezes. O que o preocupa? O uso do GLO está sendo banalizado?

Nos últimos anos o Exército tem participado de inúmeras Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A Instituição tem cumprido sua missão constitucional de zelar pela garantia da lei e da ordem, em atenção à solicitação de um dos três poderes constitucionais. Atualmente vem apoiando os órgãos de Segurança Pública (OSP) no Rio de Janeiro, dentro do contexto do Plano Nacional de Segurança Pública. A frequência com que o exército vem atuando em missões dessa natureza é preocupante. Acredito que essa não seja a situação ideal, tendo em vista o Exército ser vocacionado, por natureza, à defesa externa da nação. Uma solução exclusivamente militar não irá resolver a questão da segurança pública em nosso país. O combate ao crime organizado demanda uma ação de governo efetiva, principalmente nas esferas econômica e psicossocial. Há ainda questões importantes como uma eventual reforma na legislação criminal e no processo penal, a necessidade de melhoria no sistema prisional, que devem ser consideradas na busca de uma solução perene para os problemas de segurança pública. As organizações criminosas têm ampliado a sua estrutura e suas ramificações criando uma teia complexa de conexões que extrapolam as fronteiras dos estados. Essa estruturação do crime, principalmente em relação ao narcotráfico, aumenta em muito a possibilidade de contaminação das instituições e dos próprios OSP. O que se deseja impedir é que ela se alastre para dentro da caserna, e por isso desejamos evitar o uso frequente das Forças Armadas. Até o presente momento verificamos apenas desvios pontuais, restritos a um ou outro indivíduo, de nível hierárquico baixo, que foram punidos exemplarmente, após o devido processo legal. O Exército, entretanto, não se furtará à sua missão constitucional e estará sempre pronto a contribuir com os órgãos de segurança pública, empregando todas as suas capacidades, preferencialmente, de forma episódica e por um período limitado de tempo.

O senhor também já fez observações no sentido de que os estados não estão priorizando a segurança pública. O que precisa mudar ou está deixando de ser feito, com destaque para o Espírito Santo? Os estados estariam transferindo este ônus, pelos menos nos momentos mais alarmantes, para as Forças Armadas?

O Exército caracteriza-se por sua disponibilidade permanente e pode ser empregado em caráter episódico, por limitado espaço de tempo de acordo com o que prescreve a lei complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999. A Força Terrestre não pode substituir os Organismos de Segurança Pública (OSP) permanentemente, ou por prazos longos, pois tem características e capacitações singulares e é vocacionada para desempenhar missões de outra natureza. Há o entendimento de que empregos pontuais são inevitáveis, pois as estruturas de segurança, em alguns Estados, estão deterioradas. Entretanto, eles devem acontecer apenas quando estiverem esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública precisa ser encarada como uma prioridade pela alta administração do país e dos estados. Essa questão demanda um esforço coordenado, envolvendo os diversos ministérios e secretarias estaduais que se relacionam direta ou indiretamente com a temática, sendo necessárias a provisão de recursos adequados e a adoção de um planejamento sistematizado.

Em fevereiro de 2017, durante 22 dias, o Espírito Santo viveu um momento de muita gravidade, com o movimento grevista deflagrado por policiais militares. Um período onde foram registradas 219 mortes. E contou com o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança. Que avaliação o senhor faz hoje da atuação das Forças Armadas no Espírito Santo? Qual a gravidade dos fatos? Alguma circunstância chegou a preocupar mais o comando da operação que veio ao Estado?

O Exército Brasileiro atuou de acordo com o decreto do Presidente da República, o qual autorizava ações para restabelecer a situação de normalidade no estado do Espírito Santo, contendo a onda de violência ocasionada pela paralisação dos policiais militares. Os números de mortes, roubos, furtos, dentre outros crimes, deixam evidente a gravidade da situação enfrentada pelos militares do Exército no Espírito Santo. A nossa maior preocupação sempre foi a de garantir a integridade física das pessoas e do patrimônio público. Acredita-se que as tropas do Exército bem cumpriram suas missões, proporcionando um ambiente seguro e estável para a sociedade capixaba, fato esse corroborado pelas estatísticas que demonstraram uma redução acentuada dos índices de criminalidade, durante a atuação dos militares.

Na ocasião, quando aqui chegaram, o comandante da Polícia Militar havia sido demitido. À época, houve informações de que, diante da recusa dos coronéis em assumir o comando da PM, o Exército o faria, como está previsto em legislação. Mas isso de fato chegou a ser estudado, avaliado ou considerado, ou seja, o Exército assumir o comando da PM capixaba?

O governo do Espírito Santo publicou um decreto transferindo o controle da segurança pública no Estado para as Forças Armadas. Esse diploma legal está de acordo com o que prevê a Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999, que estabelece a transferência do controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações, para a autoridade encarregada das operações. Esse controle operacional, possibilitou ao comando da operação, atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas, que foram desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências constitucionais e legais.

Após a greve, foram feitas algumas reestruturações na PM capixaba, com criação de unidades, extinção de outras, mudança na formação, na legislação de promoção, dentre outros fatores. Mas, passado um ano, já está previsto para o exato dia do aniversário do movimento uma nova mobilização dos policiais, por intermédio das associações. É algo que dá alerta a alguma preocupação para o Exército, vocês fazem algum tipo de monitoramento de situações como essa? É um indicativo de que as mudanças não foram suficientes? O que precisa mudar na segurança do Espírito Santo?

O Exército está atento às questões de segurança pública no Estado do Espírito Santo e estará sempre pronto a atuar quando assim for determinado. O monitoramento e o acompanhamento da conjuntura são realizados rotineiramente por militares que servem na guarnição, e as informações coletadas são transmitidas via canal de inteligência, para o Comando da Força. A reestruturação de uma instituição, como a Polícia Militar do Espírito Santo, é uma tarefa que compete exclusivamente ao governo do Estado e demanda um planejamento detalhado e a alocação de recursos adequados. Os efeitos de qualquer mudança dessa natureza só poderão ser identificados a médio e longo prazos.

Outro dado que tem uma estreita relação com a greve dos militares é o número de homicídios. O Espírito Santo vinha em uma sequência de sete anos seguidos de redução do número de assassinatos. A greve mudou por completo este cenário. Passamos de 1.181 homicídios em 2016 para 1.403 em 2017. Uma consequência da falta de ações na segurança pública?

Os números são alarmantes, porém não são consequência exclusiva de um problema de segurança pública. Eles são influenciados por deficiências observadas em áreas como a educação, saúde, oferta de emprego e distribuição de renda, que contribuem significativamente, para o aumento dos índices de criminalidade no Estado.

Logo após a greve ocorrida no Espírito Santo, casos semelhantes ocorreram em vários estados. Este tipo de movimento pode ser um estímulo a outros?