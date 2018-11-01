Vila Velha terá árvore de Natal de 22 metros de altura

No ano passado, árvore montada na orla da Praia da Costa tinha 14 metros Crédito: Claudiano Gomes/secom pmvv - arquivo

A pouco mais de um mês para o Natal, a Prefeitura de Vila Velha prepara uma decoração temática que será instalada na cidade. O destaque é uma árvore de Natal de 22 metros de altura que será montada no calçadão da Praia da Costa. No ano passado, outra árvore também foi instalada no local, mas ela tinha 14 metros. Outro destaque deste ano é que bairros afastados da orla também serão enfeitados.

Neste ano nós faremos a decoração natalina em alguns bairros diferentes do que foi feito nos anos anteriores. Um de nossos objetivos é atrair ainda mais visitantes para a cidade e promover, com esse projeto, a geração de emprego e de renda no município, afirmou a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho.

As principais avenidas de Vila Velha serão decoradas. A iluminação começará na Carlos Lindenberg, na altura do bairro Glória, passando pela Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, até o final da Champagnat. A orla também ficara toda natalina: do Clube Libanês à Ponta da Fruta.

A pedido do Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), a Rua Santa Rosa, na Glória, também será decorada. Além disso, as pracinhas de Barra do Jucu, Riviera da Barra, Ponta da Fruta, Cobilândia, Ibes e São Torquato receberão adornos, assim como a Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.