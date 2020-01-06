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Inauguração

Prefeitura corrige: Vila Velha promete 800 vagas em novas creches até julho

Duas unidades serão inauguradas até o fim do primeiro semestre nos bairros Alecrim e Praia das Gaivotas, e outras seis creches estão em construção. Prefeitura promete concluir todas as obras até o final de 2020

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 16:30
Construção de creche em Alecrim, Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha promete inaugurar duas novas creches até o fim do primeiro semestre deste ano. As unidades, localizadas nos bairros Alecrim e Praia das Gaivotas, estão na fase final de construção e vão criar cerca de 800 vagas para crianças de 0 a 3 anos do município. Inicialmente, a Prefeitura disse que as creches seriam entregues em março, mas o Órgão corrigiu a informação no início da noite desta segunda-feira (06) e disse que as unidades só serão inauguradas no fim do primeiro semestre.
Além das duas novas unidades, outras seis estão sendo construídas com previsão de entrega até o final do ano. As creches ficarão nos bairros São Torquato, Jabaeté, Jaburuna, Centro, São Conrado e Ulisses Guimarães.  Apesar de algumas ainda se encontrarem no projeto inicial da obra, o prefeito Max Filho garante que todas elas ficarão prontas em 2020.

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"Vai dar tempo de ficar tudo pronto. No ano passado começamos a construir uma creche em março e inauguramos em agosto, em um método construtivo e inovador chamado concreto PVC. Devemos fazer uma dessa também em Araçás. O projeto já foi aprovado e esperamos ter velocidade também nesta obra", declarou.
O processo de chamada de crianças contempladas com vagas está sendo realizado pela Prefeitura. As famílias que se cadastraram em 2019 serão contatadas pelo município de acordo com a disponibilidade das creches. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a expansão das creches em 2020 vai gerar cerca de 3 mil vagas. Isso vai combater o deficit de vagas no município.

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