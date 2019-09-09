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Vila Velha promete 200 novas câmeras nas ruas até o fim do ano

Com a troca de equipamentos de videomonitoramento em uso e a implantação de novos, a prefeitura espera passar de 190 para 350 o número de câmeras em funcionamento
Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

09 set 2019 às 10:55

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 10:55

Aviso de fiscalização por câmeras, em Vila Velha Crédito: Divulgação
O sistema de videomonitoramento de Vila Velha será ampliado. A administração municipal abrirá licitação nesta terça-feira (10) para a aquisição de 200 novas câmeras com o objetivo de dar mais tecnologia e aumentar a cobertura do serviço na cidade. O investimento será de aproximadamente R$ 3,1 milhões. Considerando que uma pequena parte das novas câmeras será usada para substituir equipamentos já instalados em Vila Velha, a expectativa da prefeitura é de que 350 câmeras estejam em funcionamento até o final deste ano. Atualmente, o município conta com 190 câmeras.
Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emmerich, os novos equipamentos vão permitir o uso da tecnologia em várias áreas. “TSão todas em HD, de boa qualidade. Já estamos adquirindo uma plataforma tecnológica de qualidade para modernizar nosso parque de câmeras”, explicou.
> Vila Velha aumenta cruzamentos fiscalizados por câmeras para 12
As novas câmeras serão utilizadas com foco principal no monitoramento de escolas e de postos de saúde. Elas também serão utilizadas em mais cruzamentos movimentados do município para fiscalização do trânsito. Áreas vulneráveis do município também devem ser contempladas com os novos equipamentos, como a Grande Terra Vermelha e os bairros Primeiro de Maio e Santa Rita.
Além disso, o serviço de videomonitoramento também será capaz de monitorar regiões de encostas, para prevenir acidentes em períodos de chuvas fortes. “Estamos com um plano de redução de riscos em andamento, e a gente quer minimizar ou, pelo menos, fazer a vigilância das encostas de tal forma que tenhamos informações em tempo real dos movimentos de massa e, nesse sentido, poder fazer a prevenção dessas encostas”, destacou.
Reconhecimento facial
Sobre o reconhecimento facial, que já foi anunciado no videomonitoramento de Vitória, o secretário afirmou que a implantação desta ferramenta em Vila Velha passará por estudos de integração com o Estado.
“A câmera já suporta e eu posso adquirir a hora que precisar. Mas vamos ver o que o governo do estado tem de suporte em relação a isso. Porque não quero fazer nada antes de conversar com o sistema de vídeo do estado. Inclusive, eles tem que me fornecer as informações, porque o banco de dados é da Polícia Civil, então, eu tenho que estar interligado com o Ciodes de forma harmônica”, explicou.
Cerco eletrônico
Perguntando sobre a implantação do Cerco Eletrônico no município, Emmerich afirmou que este investimento ficará a cargo do governo do estado, que já sinalizou positivamente para a aplicação do sistema, segundo o secretário.
“Faríamos o cerco eletrônico, mas a sinalização do governador foi sensacional. Estamos ampliado o nosso parque de câmeras em função de que o governo do estado vai fazer esse investimento. Esperamos que, além dessas 350 câmeras, o governo ainda implante o cerco até o final do ano”, finalizou.
Em agosto, o governador Renato Casagrande confirmou a ampliação do Cerco Eletrônico para a Grande Vitória. Na ocasião, o prazo dado para a implantação do sistema na região foi até dezembro.
>> Governo se inspira no Ceará para ampliar cerco eletrônico no ES

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