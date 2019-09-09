Vila Velha promete 200 novas câmeras nas ruas até o fim do ano

O sistema de videomonitoramento de Vila Velha será ampliado. A administração municipal abrirá licitação nesta terça-feira (10) para a aquisição de 200 novas câmeras com o objetivo de dar mais tecnologia e aumentar a cobertura do serviço na cidade. O investimento será de aproximadamente R$ 3,1 milhões. Considerando que uma pequena parte das novas câmeras será usada para substituir equipamentos já instalados em Vila Velha, a expectativa da prefeitura é de que 350 câmeras estejam em funcionamento até o final deste ano. Atualmente, o município conta com 190 câmeras.
Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emmerich, os novos equipamentos vão permitir o uso da tecnologia em várias áreas. “TSão todas em HD, de boa qualidade. Já estamos adquirindo uma plataforma tecnológica de qualidade para modernizar nosso parque de câmeras”, explicou.
As novas câmeras serão utilizadas com foco principal no monitoramento de escolas e de postos de saúde. Elas também serão utilizadas em mais cruzamentos movimentados do município para fiscalização do trânsito. Áreas vulneráveis do município também devem ser contempladas com os novos equipamentos, como a Grande Terra Vermelha e os bairros Primeiro de Maio e Santa Rita.
Além disso, o serviço de videomonitoramento também será capaz de monitorar regiões de encostas, para prevenir acidentes em períodos de chuvas fortes. “Estamos com um plano de redução de riscos em andamento, e a gente quer minimizar ou, pelo menos, fazer a vigilância das encostas de tal forma que tenhamos informações em tempo real dos movimentos de massa e, nesse sentido, poder fazer a prevenção dessas encostas”, destacou.
Reconhecimento facial
Sobre o reconhecimento facial, que já foi anunciado no videomonitoramento de Vitória, o secretário afirmou que a implantação desta ferramenta em Vila Velha passará por estudos de integração com o Estado.
“A câmera já suporta e eu posso adquirir a hora que precisar. Mas vamos ver o que o governo do estado tem de suporte em relação a isso. Porque não quero fazer nada antes de conversar com o sistema de vídeo do estado. Inclusive, eles tem que me fornecer as informações, porque o banco de dados é da Polícia Civil, então, eu tenho que estar interligado com o Ciodes de forma harmônica”, explicou.
Cerco eletrônico
Perguntando sobre a implantação do Cerco Eletrônico no município, Emmerich afirmou que este investimento ficará a cargo do governo do estado, que já sinalizou positivamente para a aplicação do sistema, segundo o secretário.
“Faríamos o cerco eletrônico, mas a sinalização do governador foi sensacional. Estamos ampliado o nosso parque de câmeras em função de que o governo do estado vai fazer esse investimento. Esperamos que, além dessas 350 câmeras, o governo ainda implante o cerco até o final do ano”, finalizou.
Em agosto, o governador Renato Casagrande confirmou a ampliação do Cerco Eletrônico para a Grande Vitória. Na ocasião, o prazo dado para a implantação do sistema na região foi até dezembro.