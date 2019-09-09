Vila Velha promete 200 novas câmeras nas ruas até o fim do ano

Aviso de fiscalização por câmeras, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Vila Velha será ampliado. A administração municipal abrirá licitação nesta terça-feira (10) para a aquisição de 200 novas câmeras com o objetivo de dar mais tecnologia e aumentar a cobertura do serviço na cidade. O investimento será de aproximadamente R$ 3,1 milhões. Considerando que uma pequena parte das novas câmeras será usada para substituir equipamentos já instalados em Vila Velha, a expectativa da prefeitura é de que 350 câmeras estejam em funcionamento até o final deste ano. Atualmente, o município conta com 190 câmeras. O sistema de videomonitoramento deserá ampliado. A administração municipal abrirá licitação nesta terça-feira (10) para a aquisição de 200 novas câmeras com o objetivo de dar mais tecnologia e aumentar a cobertura do serviço na cidade. O investimento será de aproximadamente R$ 3,1 milhões. Considerando que uma pequena parte das novas câmeras será usada para substituir equipamentos já instalados em Vila Velha, a expectativa da prefeitura é de que 350 câmeras estejam em funcionamento até o final deste ano. Atualmente, o município conta com 190 câmeras.

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emmerich, os novos equipamentos vão permitir o uso da tecnologia em várias áreas. “TSão todas em HD, de boa qualidade. Já estamos adquirindo uma plataforma tecnológica de qualidade para modernizar nosso parque de câmeras”, explicou.

Terra Vermelha e os bairros Primeiro de Maio e Santa Rita. As novas câmeras serão utilizadas com foco principal no monitoramento de escolas e de postos de saúde. Elas também serão utilizadas em mais cruzamentos movimentados do município para fiscalização do trânsito. Áreas vulneráveis do município também devem ser contempladas com os novos equipamentos, como a Grandee os bairros Primeiro de Maio e

Além disso, o serviço de videomonitoramento também será capaz de monitorar regiões de encostas, para prevenir acidentes em períodos de chuvas fortes. “Estamos com um plano de redução de riscos em andamento, e a gente quer minimizar ou, pelo menos, fazer a vigilância das encostas de tal forma que tenhamos informações em tempo real dos movimentos de massa e, nesse sentido, poder fazer a prevenção dessas encostas”, destacou.

Reconhecimento facial

já foi anunciado no videomonitoramento de Vitória, o secretário afirmou que a implantação desta ferramenta em Vila Velha passará por estudos de integração com o Estado. Sobre o reconhecimento facial, que, o secretário afirmou que a implantação desta ferramenta em Vila Velha passará por estudos de integração com o Estado.

“A câmera já suporta e eu posso adquirir a hora que precisar. Mas vamos ver o que o governo do estado tem de suporte em relação a isso. Porque não quero fazer nada antes de conversar com o sistema de vídeo do estado. Inclusive, eles tem que me fornecer as informações, porque o banco de dados é da Polícia Civil, então, eu tenho que estar interligado com o Ciodes de forma harmônica”, explicou.

Cerco eletrônico

Perguntando sobre a implantação do Cerco Eletrônico no município, Emmerich afirmou que este investimento ficará a cargo do governo do estado, que já sinalizou positivamente para a aplicação do sistema, segundo o secretário.

“Faríamos o cerco eletrônico, mas a sinalização do governador foi sensacional. Estamos ampliado o nosso parque de câmeras em função de que o governo do estado vai fazer esse investimento. Esperamos que, além dessas 350 câmeras, o governo ainda implante o cerco até o final do ano”, finalizou.